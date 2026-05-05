Richiamo dei tramezzini Vicentini radicchio porchetta per Listeria, quali sono i rischi sul lotto coinvolto
Il ministero della Salute ha emesso un richiamo precauzionale di un lotto di "tramezzini vicentini radicchio porchetta" per il rischio di listeria
Tramezzini ritirati dai supermercati a causa della Listeria. Il ministero della Salute ha emesso il richiamo a scopo precauzionale di un lotto di “Tramezzini vicentini radicchio porchetta” a marchio Intrapan, dopo la segnalazione da parte del produttore della presenza del batterio nella porchetta. L’azienda e il dicastero raccomandano ai clienti di non consumare l’articolo interessato dall’avviso e di riportarlo al punto vendita.
- Il richiamo per la presenza di Listeria
- Il lotto di "Tramezzini vicentini radicchio porchetta"
- Cos’è la Listeria
Il richiamo per la presenza di Listeria
Il richiamo è stato pubblicato lunedì 4 maggio 2026 e riguarda il prodotto con denominazione di vendita “Tramezzini vicentini radicchio porchetta” commercializzato dalla Intrapan, preparato nello stabilimento dell’azienda in via S. Massimiliano Kolbe 26/28, a Thiene, in provincia di Vicenza.
Nell’avviso, il Ministero ha riportato come motivo del provvedimento la rilevazione della “positività al batterio Listeria monocytogenes (inferiore a 10 UFC/g), derivante dalla materia prima porchetta”.
Il lotto di “Tramezzini vicentini radicchio porchetta”
I tramezzini con radicchio e porchetta a marchio Intrapan riportati dall’avviso sono venduti in confezioni da 140 grammi, con scadenza 13/05/2026.
Il lotto oggetto del richiamo precauzionale per rischio Listeria è il numero 260408. Ecco una delle confezioni interessate del prodotto con gli ingredienti principali elencati nell’etichetta:
Cos’è la Listeria
La Listeria monocytogenes è il batterio che provoca la listeriosi, un’infezione che si trasmette all’uomo principalmente per via alimentare.
L’agente patogeno si trova nel suolo e nell’acqua e può contaminare diversi alimenti come, latte, verdura, formaggi molli, carni poco cotte, insaccati poco stagionati.
La malattia può essere asintomatica o può manifestarsi con sintomi come forme simil-influenzali o gastroenteriche con febbre alta fino ad arrivare a forme setticemiche, meningiti o aborto, nei soggetti più a rischio come persone immunodepresse e donne in gravidanza.