Richiamo del filone di tonno a pinna gialla decongelato Copromar per istamina oltre i limiti di legge

Prodotto non idoneo al consumo. Con una nota sul proprio sito il Ministero della Salute ha reso noto il richiamo del filone di tonno a pinna gialla decongelato Copromar per possibile presenza di istamina. Nel caso in cui si siano acquistate le confezioni dell’unico lotto coinvolto, il prodotto non va consumato e riconsegnato al punto vendita dove è stato acquistato.

I lotti interessati dal richiamo

Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro di un lotto di filone di tonno a pinna gialla decongelato Copromar nella giornata di mercoledì 18 febbraio.

Sarebbe stata riscontrata la presenza di istamina oltre i limiti di legge, ovvero massimo 200 mg/kg.

Ministero della Salute

Quello che si sa è che il pesce interessato dal richiamo è stato prodotto da Copramar nello stabilimento di Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, in via Galilelo Galilei, con marchio di identificazione IT Z7Z8J CE.

Il lotto richiamato è il numero SNB073M0D180762, quello con la data di scadenza fissata al 20 febbraio 2026 venduto sfuso.

Cosa fare col filone di tonno a pinna gialla decongelato

Nel caso in cui fosse stato acquistato il prodotto interessato dal richiamo, la raccomandazione del Ministero è di non consumarlo.

Anzi, va riportato al punto vendita per richiederne la sostituzione o il rimborso.

Istamina, cos’è e quali sono i rischi per l’uomo

L’istamina è di per sé già presente nel nostro corpo e serve a regolare il sistema immunitario e non è tossica. Ma l’intossicazione, detta sindrome sgombroide, si può verificare come risultato della decomposizione dell’istidina, un amminoacido presente nelle specie appartenenti alle famiglie Scombridae e Scomberascidae, tonno, sgombro, sarde, sardine, acciughe, da cui la patologia prende il nome.

La quantità di istamina necessaria per provocare degli effetti varia da soggetto a soggetto a seconda di fattori come sensibilità individuale, peso corporeo, composizione del pasto (alcool, verdure e formaggi), farmaci assunti e patologie.

Tra i sintomi dell’intossicazione:

manifestazioni cutanee comuni come rash cutaneo particolarmente localizzato al viso e al collo, sensazione di intenso calore, orticaria, edema facciale, ponﬁ, iperemia congiuntivale o prurito;

come rash cutaneo particolarmente localizzato al viso e al collo, sensazione di intenso calore, orticaria, edema facciale, ponﬁ, iperemia congiuntivale o prurito; sintomi gastrointestinali come diarrea, dolore addominale, nausea, vomito, bruciore o gonﬁore della bocca e della lingua;

come diarrea, dolore addominale, nausea, vomito, bruciore o gonﬁore della bocca e della lingua; sintomi emodinamici come ipotensione e vertigini;

come ipotensione e vertigini; sintomi neurologici come mal di testa, palpitazioni, formicolio, disturbi alla visione, tremori, debolezza o sensazione di calore.