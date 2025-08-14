Richiamo del formaggio Emmental Land dai supermercati Eurospin, possibile presenza di corpi estranei

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Sul sito del Ministero della Salute è stato diramato un richiamo alimentare che riguarda alcuni lotti del formaggio “Emmental a fette” prodotto dall’azienda Land e commercializzato presso i supermercati Eurospin. Il motivo del richiamo riguarda la “possibile presenza di corpi estranei”. Il consiglio agli utenti è di consumare il prodotto e di riportarlo presso il punto di vendita d’acquisto.

Richiamato formaggio Emmental Land

Il rischio di poter ancora acquistare i lotti interessati dal richiamo è piuttosto basso, dal momento che i controlli nei supermercati sono efficienti e il prodotto è già stato rimosso dagli scaffali.

L’avviso, oltre che agli operatori della grande distribuzione Eurospin, è rivolto anche ai consumatori che potrebbero avere acquistato qualche confezione di Emmental a fette Land. La clientela potrà scegliere se ottenere un rimborso o un prodotto equivalente.

Ministero della Salute

Un’immagine del prodotto oggetto del richiamo

Formaggio a fette Land, i lotti interessati dal richiamo

Qui di seguito i lotti interessati:

nome prodotto – Emmental a fette;

marchio – Land;

nome del produttore – Alimenta SpA;

supermercato di riferimento – Eurospin;

lotti – 3009311, 3009577, 3009767, 3009807;

marchio di identificazione – IT 05 337 CE;

data di scadenza – 1 settembre 2025, 4 settembre 2025, 4 settembre 2025, 5 settembre 2025;

peso della confezione – 200 grammi;

motivo del richiamo – possibile presenza di corpi estranei;

avvertenze – non consumare il prodotto e riportarlo presso il punto di vendita d’acquisto.

L’avviso riguarda solo ed esclusivamente i quattro lotti indicati. Tutti gli altri lotti devono essere considerati sicuri.

La presenza di eventuali corpi estranei negli alimenti può rappresentare un rischio fisico e sanitario anche in assenza di segnalazioni di incidenti. Ma il solo fatto che avvisi di questo tipo vengano diramati deve rassicurare la popolazione: significa che in Italia i controlli alimentari sono efficienti.

Altri ritiri alimentari

I richiami alimentari sono frequenti. Quello che di recente ha suscitato maggiore allerta nella popolazione ha riguardato il ritiro di alcune confezioni di friarielli alla napoletana per possibile rischio botulino.

Dopo il drammatico caso botulino avvenuto a Diamante in Calabria, l’allerta è massima: le persone morte sono due e quindici sono state ricoverate.