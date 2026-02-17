Richiamo del latte Esselunga parzialmente scremato microfiltrato per possibile contaminazione chimica

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

I supermercati Esselunga hanno richiamato un lotto di latte parzialmente scremato microfiltrato per una possibile contaminazione chimica. L’avviso della grande catena di supermercati riporta che il prodotto non va consumato e va riportato al punto vendita nel quale è stato acquistato.

Richiamato latte Esselunga

La catena di supermercati Esselunga ha diramato attraverso il portale del Ministero della Sanità un richiamo per un lotto di latte parzialmente scremato e microfiltrato.

Il marchio delle bottiglie richiamate è Esselunga Dura di più, di proprietà della catena di supermercati stessa, una delle più diffuse in Italia, soprattutto al Nord.

ANSA

La ragione del richiamo è una sospetta contaminazione chimica del materiale di confezionamento della bottiglia. Il problema non è quindi nella lavorazione del latte, ma in quella del suo contenitore.

Esselunga non ha spiegato quale sia nello specifico la contaminazione, ma il rischio è che i prodotti chimici utilizzati per la produzione della bottiglia in Pet, un tipo di plastica, possano essere passati al latte.

Il lotto di produzione richiamato

Ci sono diversi modi per riconoscere il prodotto che Esselunga ha richiamato. Il principale è il numero di lotto, che in questo caso prende il formato di una data: 01/03/2026 (A).

Per essere sicuri di aver individuato il lotto giusto, si può anche controllare lo stabilimento di produzione. Ogni produttore ha infatti un codice assegnato, che in questo caso è IT 03 7 CE.

Lo stabilimento si trova in provincia di Bergamo, ad Albano Sant’Alessandro, in via Tonale 21/A. Il nome dell’azienda produttrice è Parmalat stab.

Cosa fare in caso di acquisto del latte richiamato

Nel comunicato di Esselunga viene riportata l’avvertenza di non consumare il prodotto e di riportarlo presso il punto vendita dove è stato acquistato.

Per avere ulteriori informazioni sulle procedure da seguire, la catena di supermercati ha messo a disposizione il numero verde 800 666 555 che i clienti possono contattare in caso di dubbi.

Se quando si riporta il prodotto richiamato al punto vendita si è muniti di una prova d’acquisto, come uno scontrino fiscale, è possibile anche ottenere un rimborso a carico del supermercato.