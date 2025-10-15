Richiamo del mais per popcorn di Conad, rischio di alcaloidi del tropano oltre il limite: i lotti ritirati

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Diversi lotti di mais per popcorn a marchio Conad sono stati richiamati per possibile contaminazione di alcaloidi del tropano. A dare la notizia è lo stesso marchio attraverso il portale ufficiale, dove raccomanda ai consumatori “che fossero in possesso di confezioni appartenenti ai lotti indicati” di “riconsegnarli nel punto vendita Conad nel quale sono state acquistate”. Il personale provvederà alla sostituzione. I lotti interessati sono 150/25, 176/25, 203/25, 189/25.

Richiamo del mais popcorn di Conad

In una nota pubblicata mercoledì 15 ottobre sul portale ufficiale dell’azienda, il marchio Conad ha comunicato il richiamo di quattro lotti di mais per popcorn.

L’articolo è prodotto dalla ditta Melandri Gaudenzio s.r.l. e il richiamo riguarda le confezioni da 400g con codice European Article Number (EAN) 8003170068520.

Il richiamo è stato disposto in via precauzione per “possibile presenza alcaloidi del tropano oltre il limite di legge. Per questo l’azienda consiglia a coloro che hanno acquistato i prodotti interessati di “riconsegnarli nel punto vendita Conad nel quale sono state acquistate”.

Il personale del supermercato provvederà alla “sostituzione con altro prodotto o al rimborso“.

I lotti interessati

Come anticipato, il prodotto oggetto del richiamo sono le confezioni di mais per popcorn da 400 grammi. Quattro i lotti interessati:

Lotto: 150/25, TMC: 11/2026

Lotto: 176/25, TMC: 12/2026

Lotto: 203/25, TMC: 01/2027

Lotto: 189/25, TMC: 01/2027

Cosa sono gli alcaloidi del tropano

In articolo pubblicato sul portale Thesis dell’Università degli Studi di Padova leggiamo che gli alcaloidi del tropano – detti anche alcaloidi tropanici – sono metaboliti (molecole prodotte dal metabolismo degli esseri viventi) prodotti dalle piante angiosperme (il grano fra queste).

Tali alcaloidi possono risultare tossici per l’essere umano. Secondo il regolamento UE 2021/1408 l’uomo può assumere fino a un massimo di 5 µg/kg di granturco per popcorn, il prodotto richiamato da Conad. Il limite è stato stabilito in base alla somma di atropina e scopolamina, che insieme formano una miscela tossica.

L’azienda, infatti, ha segnalato l’articolo per via della presenza di alcaloidi del tropano “oltre i limiti di legge” ma si tratta, ricordiamo, di una misura precauzionale. Recentemente Conad ha richiamato anche dei lotti di filetti di alici per la presenza di istamina oltre i limiti di legge.