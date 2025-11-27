Richiamo del Panettone DeMilan Dubai Chocolate da Carrefour, 2 lotti indicati: lista di allergeni non italiana

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Richiamato un panettone per via della lista degli ingredienti non in lingua italiana, particolare che può rappresentare un rischio per chi soffra di allergie alimentari. Il richiamo riguarda il “Panettone DeMilan Dubai Chocolate” venduto da Carrefour, relativamente a due specifici lotti di produzione.

Panettone richiamato

Il richiamo è stato pubblicato in data 26 novembre 2025 e rimarrà affisso fino al 31 dicembre 2025. I lotti di produzione interessati sono questi: L2527651 e L252881. Tutti gli altri devono essere considerati sicuri.

Qui di seguito altri elementi per meglio identificare il prodotto: confezione da 800 grammi, nome del produttore Paolo Lazzaroni & Figli SpA, sede dello stabilimento Via Gorizia 41/43 – 21047 – Saronno (Varese), data di scadenza o termine minimo di conservazione 30 aprile 2026.

Ministero della Salute

Nel richiamo viene specificata questa avvertenza: “Gli allergeni presenti nel prodotto sono grano, pistacchio, latte, soia, uova. Può contenere: altra frutta a guscio e senape. I clienti allergici a tali ingredienti sono pregati di non consumare il prodotto e riportarlo nel negozio. Per reperire la lista degli ingredienti in italiano completa scrivere a: quality@lazzaroni.it”.

Si specifica che il richiamo è già stato inoltrato ai supermercati interessati, dunque il rischio di imbattersi nel prodotto sugli scaffali è minimo. Si suggerisce comunque di prestare attenzione, soprattutto in caso di allergie alimentari.

I sintomi delle allergie alimentari

Il sito dell’Istituto Superiore di Sanità chiarisce cosa si intende per allergia alimentare: si tratta di una reazione del sistema immunitario a una specifica proteina alimentare riconosciuta come nociva.

Le allergie alimentari sono presenti nel 6-8% dei bambini al di sotto dei 3 anni di età e nel 3% degli adulti. Nei soggetti interessati, anche una piccola quantità di cibo contenente allergeni può scatenare i sintomi che variano da lievi a gravi e che sono anche potenzialmente pericolosi per la vita.

Le allergie alimentari sono spesso confuse con le intolleranze alimentari, disturbi molto più frequenti e solitamente non gravi, dipendenti dalla quantità di cibo consumato, che non coinvolge il sistema immunitario. Le intolleranze sono generalmente prive di conseguenze gravi.

Gli alimenti che più comunemente causano allergia sono i crostacei, la frutta a guscio (come arachidi, noci, pistacchi), il latte, le uova e il pesce.

I sintomi delle allergie alimentari e il loro grado di gravità variano da persona a persona e possono comparire da pochi minuti ad alcune ore. I sintomi più comuni dell’allergia alimentare includono:

formicolio o prurito in bocca;

orticaria;

prurito;

gonfiore (labbra, viso, lingua, gola o altre parti del corpo);

difficoltà a respirare (dispnea);

congestione nasale;

dolore addominale;

diarrea;

nausea o vomito;

vertigini, stordimento o svenimento.

Nei casi di allergia alimentare grave si può scatenare uno shock anafilattico, una reazione allergica estrema caratterizzata da disturbi cardiorespiratori che peggiorano rapidamente fino a portare alla morte. In caso di shock anafilattico è necessario telefonare immediatamente al 112.

La terapia nelle allergie alimentari

Per quanto riguarda la terapia, non esiste una cura per le allergie alimentari ma in alcuni casi l’allergia si risolve da sola. Il medico potrebbe prescrivere degli antistaminici per allergie di lieve entità o iniezioni di adrenalina per reazioni allergiche gravi.