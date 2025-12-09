Richiamo del pesto Fior Fiore dai supermercati Coop, ritirato un lotto per "possibile contaminazione"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Richiamo per un lotto di pesto Fior Fiore dai supermercati Coop. Il motivo della decisione presa dalla catena è collegato al rischio di una possibile contaminazione microbiologica. L’invito di Coop, per tutti quei consumatori che dovessero aver già acquistato il prodotto, è quello di non consumarlo e restituirlo al punto vendita per il rimborso.

L’annuncio di Coop sul lotto di pesto Fior Fiore interessati dal richiamo

Tramite il suo sito internet, Coop ha annunciato il ritiro dalla vendita in via precauzionale della confezione da 130 grammi di Pesto Fresco Genovese Senz’aglio Fior Fiore Coop, con numero di lotto “130 8001120665195”.

Il motivo del richiamo è “possibile contaminazione microbiologica“.

Coop La confezione da 130 grammi di Pesto Fresco Genovese Senz’aglio Fior Fiore Coop interessata dal richiamo annunciato dalla catena di supermercati.

L’invito di Coop ai consumatori sul richiamo del pesto Fior Fiore

Il richiamo del lotto di Pesto Fresco Genovese Senz’aglio Fior Fiore Coop da 130 grammi interessa solo alcuni dei punti vendita Coop, anche se non sono stati specificati nel dettaglio quali.

Nella nota in cui Coop ha dato annuncio del richiamo si invitano i consumatori che avessero già acquistato il prodotto ora ritirato dalla vendita a non consumarlo e restituirlo al punto vendita affinché sia possibile procedere al rimborso.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare telefonicamente il numero verde gratuito 800-805580.

Cosa sono gli avvisi di richiamo dei prodotti

Sempre tramite il suo sito internet, Coop ha chiarito cosa sono e cosa significano gli avvisi di richiamo dei prodotti, come quello relativo al Pesto Fresco Genovese Senz’aglio Fior Fiore Coop deciso dalla catena di supermercati a causa di una “possibile contaminazione microbiologica”.

I richiami e i ritiri di prodotti alimentari dagli scaffali dei punti vendita, hanno spiegato da Coop, sono da intendersi come “un’azione utile per ridurre i pericoli in caso di non conformità di un prodotto”.