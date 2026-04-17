Richiamo del salame Milano per presenza di Salmonella, un lotto coinvolto e i rischi per la salute

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Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo di un salame tipo Milano per presenza di salmonella. I consumatori che lo hanno acquistato non devono consumarlo e devono restituirlo al punto vendita. Il patogeno è responsabili di infezioni gastrointestinali che possono aggravarsi in caso di soggetti fragili, interessando soprattutto il consumo di carni e salumi.

Salame Milano, rischio salmonella

Il Ministero della Salute ha pubblicato in data 16 aprile un avviso di richiamo per il un salame tipo Milano da 160 grammi, commercializzato dal Salumificio Colombo Luigi srl di Pescate (Lecco).

Il motivo del richiamo è la rilevata presenza di salmonella, un batterio patogeno che può causare gravi disturbi gastrointestinali nei consumatori.

ANSA

I dettagli del prodotto

Chiunque abbia acquistato il prodotto è invitato a controllare attentamente le informazioni riportate sulla confezione e a non consumarlo se corrisponde alle caratteristiche indicate nell’allerta.

La denominazione di vendita è Salametto tipo Milano 160gr, prodotto nello stabilimento di via Roma 21 a Pescate, in provincia di Lecco. Il lotto di produzione specifico è L271(0501), mentre la data di scadenza riportata sulla confezione è 8 giugno 2026.

Il Salumificio Colombo Luigi srl ha seguito correttamente la procedura prevista, rendendo pubblica l’allerta in modo tempestivo. In caso di acquisto di questo salume con il lotto indicato, si invita a non consumarlo e riportarlo immediatamente al punto vendita dove è stato comprato, per il rimborso o la sostituzione.

Cos’è la salmonella: i rischi

La salmonella è l’agente batterico più frequentemente responsabile di infezioni trasmesse dagli alimenti, sia sporadiche che epidemiche.

I sintomi sono febbre, nausea, vomito, diarrea e dolori addominali. Questi compaiono tra le 6 e le 72 ore dall’ingestione e durano in genere 4-7 giorni. Nei soggetti fragili come anziani, bambini e immunodepressi, l’infezione può aggravarsi fino a richiedere il ricovero ospedaliero.

Tra gli alimenti a rischio figurano carni e salumi poco cotti o contaminati durante la lavorazione. La salmonella non altera le caratteristiche organolettiche del cibo, quindi un salume contaminato può sembrare perfettamente normale.

È consigliabile consultare il proprio medico se nei giorni precedenti si è consumato il prodotto o si manifestino sintomi come febbre, nausea, vomito o diarrea persistente.