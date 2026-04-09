Richiamo della tagliata di scottona dai supermercati Lidl e Coop per possibile Escherichia Coli: i lotti

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Richiamo per della tagliata di scottona dai supermercati Lidl e Coop. Sono stati richiamati in via precauzionale diversi lotti del marchio Dedicarne da 300 grammi circa per presunta non conformità di tipo microbiologico. Non è segnalato il non consumo in caso di acquisto né di restituirlo al punto vendita, ma vista la natura del richiamo è consigliato. Il richiamo riguarda esclusivamente i lotti indicati nell’avviso.

Richiamo per tagliata di scottona

Lidl e Coop hanno avviato un richiamo per della tagliata di scottona del marchio Dedicarne e prodotta da Tonnies Fleisch Italia, a seguito di una presunta “non conformità di tipo microbiologico” da Escherichia coli.

L’avviso emanato dal Ministero della Salute in data 8 aprile 2026 riguarda una “tagliata di scottona”. Non ci sono indicazioni sul fatto che il prodotto deve essere riconsegnato al punto vendita sulla nota del ministero, mentre nell’avviso di Coop si legge: “Riportare in punto vendita e non consumare”.

Ministero della Salute

Secondo quanto comunicato, il richiamo interessa tre lotti, ovvero “102444 -102294 -101158” con diverse date di scadenza.

Lotti interessati: le informazioni utili

Il prodotto oggetto del richiamo è la tagliata di scottona del marchio Dedicarne prodotta da Tonnies Fleisch Italia srl, venduto in vaschetta da circa 300 grammi.

I lotti indicati nell’avviso sono associati a una scadenza/termine minimo di conservazione rispettivamente del 2, 13 e 14 aprile 2026. Il produttore riportato è Tonnies Fleisch Italia srl, con stabilimento invia per Sassuolo 3526, 41058 Vignola (MO) e marchio di identificazione CE IT Q0B2J.

Il motivo del richiamo è esplicitato come segue: “Presunta non conformità di tipo microbiologico”. Coop aggiunge il dettaglio utile per capire il tipo di pericolo: Escherichia coli.

Cosa devono fare i consumatori che hanno acquistato il lotto

In questi casi, la raccomandazione per i consumatori è di riconsegnare il prodotto al punto vendita. In caso di necessità, come si legge sul sito, è possibile contattare Coop tramite email il numero verde 800 80 55 80.

La misura è presentata come precauzionale: il prodotto è stato richiamato per la potenziale presenza di Escherichia coli.

In presenza di richiami per rischio di simile natura, la regola è quella di non consumare il prodotto “per prova” a causa della sua pericolosità e di basarsi esclusivamente su lotto e scadenza riportati in etichetta.