Richiamo delle uova fresche Serroni, i lotti interessati per sospetta contaminazione di salmonella

È stato disposto un richiamo a scopo cautelativo per alcune uova fresche a marchio Avicola Serroni, a seguito del sospetto di contaminazione da Salmonella enterica subsp. Enteritidis. Il provvedimento riguarda uova di categoria A distribuite in specifici periodi e invita i consumatori a restituire i prodotti. L’avviso è pubblicato sul sito del Ministero della Salute, che riporta i lotti che sono stati richiamati.

Richiamo uova Avicola Serroni, i lotti interessati

Il richiamo riguarda uova fresche di categoria A appartenenti ai lotti di produzione compresi tra il 18 febbraio 2026 e il 25 febbraio 2026.

Le uova interessate sono di dimensioni M, L e XL e riportano il codice di identificazione 3IT073SA007.

Ministero della Salute

Il periodo indicato coincide sia con il lotto di produzione sia con il termine minimo di conservazione, che va dal 18 febbraio al 25 febbraio 2026.

Per quanto riguarda l’azienda produttrice delle uova, interessate dal richiamo per presunta contaminazione da salmonella, si tratta nel dettaglio dell’Azienda agricola e avicola “Serroni” di Cavallaro Angelo & s.n.c.

Le confezioni di uova richiamate

Il provvedimento riguarda diverse tipologie di confezionamento. In particolare, sono interessate:

confezioni in plastica da 6 uova;

confezioni in cartone da 180 uova.

In entrambi i casi, le uova riportano il marchio “Uova fresche dell’Avicola Serroni” e sono state commercializzate dall’azienda agricola e avicola Serroni di Cavallaro Angelo & C. s.n.c.

Il marchio di identificazione dello stabilimento indicato negli avvisi è UE IT K1557.

Il motivo del richiamo

Il richiamo è stato disposto a scopo cautelativo per la possibile presenza di Salmonella enterica subsp. Enteritidis.

Si tratta di un batterio che può causare infezioni gastrointestinali anche importanti, in particolare nei soggetti più fragili come anziani, bambini piccoli e persone con difese immunitarie ridotte.

La decisione di procedere al ritiro dei lotti indicati rientra nelle misure preventive previste dal sistema di controllo della sicurezza alimentare, con l’obiettivo di ridurre qualsiasi potenziale rischio per la salute dei consumatori.

Cosa devono fare i consumatori

I clienti che abbiano acquistato uova appartenenti ai lotti richiamati sono invitati a non consumare il prodotto.

L’indicazione è quella di restituire le confezioni al punto vendita presso il quale è stato effettuato l’acquisto.

La restituzione consente di ottenere il rimborso o la sostituzione, secondo le modalità previste dal singolo esercizio commerciale.

Non è necessario presentare lo scontrino in tutti i casi, ma è consigliabile verificare le condizioni applicate dal rivenditore.

Cosa è la Salmonella enterica e quali sono i sintomi

Come riportato dall’Istituto Superiore di Sanità, la salmonella è un agente batterico. I principali serbatoi dell’infezione sono rappresentati dagli animali e i loro derivati.

I sintomi variano dai semplici disturbi del tratto gastrointestinale come febbre, dolore addominale, nausea, vomito e diarrea fino a forme cliniche più gravi come infezioni focali a carico per esempio di ossa e meningi.

I sintomi della malattia possono comparire tra le 6 e le 72 ore dall’ingestione di alimenti contaminati e si protraggono per 4-7 giorni.

Sono da considerarsi alimenti a rischio:

uova crude o poco cotte

derivati a base di uova

latte crudo

derivati del latte crudo

carne e derivati (specialmente se poco cotti)

salse e condimenti per insalate

preparati per dolci, creme

gelato artigianale e commerciale

frutta e verdura contaminate durante il taglio.