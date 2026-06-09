Richiamo di 1,3 milioni di auto Jeep Wrangler e Gladiator negli Usa, rischio incendio per problemi elettrici

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Jeep, marchio di auto statunitense di proprietà di Stellantis, ha richiamato 1,3 milioni di automobili tra Wrangler e Gladiator negli Usa. Le auto avrebbero problemi elettrici che potrebbero causare incendi. L’azienda ha consigliato di parcheggiare i veicoli all’esterno, lontano da altre auto e da edifici.

Jeep ha richiamato 1,3 milioni di veicoli

La notizia del richiamo è stata diffusa dalla testata locale Detroit News e confermata da Stellantis, il gruppo proprietario di Jeep, ma anche di Fiat e di Peugeot.

Il problema sarebbe un cattivo collegamento elettrico nel cablaggio della pompa del servosterzo idraulico, che in rari casi potrebbe surriscaldarsi e causare incendi.

iStock

Al momento Jeep non ha una soluzione per questo problema. Gli ingegneri dovrebbero trovarla entro luglio. Nel frattempo, i proprietari dei modelli coinvolti devono evitare di parcheggiarli all’interno, vicino a edifici o ad altri veicoli.

I modelli coinvolti nel richiamo

I modelli richiamati sono due, entrambi venduti esclusivamente sul mercato statunitense, il Wrangler e il Gladiator. Si tratta di auto prodotte negli Usa tra il 2021 e il 2025.

Il portavoce di Jeep Frank Matyok ha dichiarato che Stellantis ha avviato un’indagine interna per accertare eventuali responsabilità di propri dipendenti nel problema.

I proprietari di queste Jeep “dovrebbero far ispezionare i cablaggi e le pompe del servosterzo elettroidraulico dei propri veicoli. Entrambi i componenti potrebbero necessitare di riparazione o sostituzione”, secondo Stellantis.

Secondo grande richiamo in pochi mesi per Jeep

Non si tratta del primo richiamo di grandi proporzioni per Jeep nel 2026. Soltanto poche settimane fa, l’azienda è stata costretta a richiamare 420 mila modelli Jeep Grand Cherokee e Grand Cherokee L. In questo caso il problema era del software che potrebbe ritardare l’attivazione degli airbag laterali in caso di incidente.

Un altro aggiornamento software “over-the-air” nell’ottobre 2025 aveva causato la perdita improvvisa di potenza su strada per molti conducenti di Wrangler 4xe ibride plug-in.

Il richiamo sottolineava anche allora di non parcheggiare i circa 300mila veicoli coinvolti, tra Wrangler e Grand Cherokee 4xe, nei pressi di altre auto per possibili incendi, questa volta alla batteria elettrica delle versioni ibride.