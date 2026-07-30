Richiamo di 60 lotti di caciocavallo e 2 di caciotta di Renzini Sila per Escherichia Coli nel latte

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Il Ministero della Salute segnala il richiamo precauzionale di 60 lotti di caciocavallo fresco e 2 di caciotta fresca dell’Azienda Agricola Renzini Sila (Bocchigliero, CS), dopo il rilevamento di Escherichia coli nel latte di massa. L’azienda invita a non consumare i prodotti e a restituirli al punto vendita per il rimborso.

Richiamo per caciocavallo e caciotta Renzini Sila

L’avviso di sicurezza alimentare riguarda due formaggi freschi dell’Azienda Agricola Renzini Sila, con sede produttiva in località Canalicchi, nel comune di Bocchigliero (provincia di Cosenza), identificata dal bollo sanitario 018CS0981C.

A muovere il ministero è stata la stessa azienda produttrice, che ha attivato un richiamo cautelativo dopo aver riscontrato, in un campione di latte di massa prelevato il 20 luglio, la presenza di ceppi di Escherichia coli produttori di tossina Shiga, comunemente indicati con le sigle STEC o VTEC.

Ministero della Salute

I lotti interessati dall’Escherichia coli

Il provvedimento coinvolge complessivamente 62 lotti tra i due prodotti. Per il caciocavallo fresco, venduto in forme intere da 1,5 kg con scadenza fissata a tre mesi dalla produzione, risultano interessati ben 60 lotti, identificati dalle rispettive date di produzione comprese tra il 24 aprile e il 16 luglio 2026.

Per la caciotta fresca, confezionata in forme da 900 grammi e anch’essa con validità trimestrale, il richiamo riguarda invece due soli lotti, datati 7 e 10 maggio 2026.

Cosa fare in caso di acquisto

I ceppi STEC/VTEC sono batteri di origine fecale che possono contaminare latte non correttamente trattato e derivati caseari, ed è per questo motivo che i controlli lungo la filiera lattiero-casearia sono fondamentali per intercettare tempestivamente eventuali positività prima che il prodotto arrivi sugli scaffali.

Considerata la natura del rischio microbiologico individuato, l’azienda invita chi avesse acquistato i formaggi appartenenti ai lotti elencati a non consumarli in alcun caso, e a riportarli presso il punto vendita dove sono stati acquistati, dove sarà possibile ottenere il rimborso.

Ecco la lista completa dei lotti oggetto di richiamo:

Caciocavallo fresco: 24/04/2026, 27/04/2026, 28/04/2026, 30/04/2026, 04/05/2026, 05/05/2026, 06/05/2026, 07/05/2026, 10/05/2026, 11/05/2026, 12/05/2026, 13/05/2026, 14/05/2026, 16/05/2026, 18/05/2026, 19/05/2026, 20/05/2026, 21/05/2026, 22/05/2026, 23/05/2026, 25/05/2026, 26/05/2026, 27/05/2026, 28/05/2026, 29/05/2026, 30/05/2026, 31/05/2026, 01/06/2026, 03/06/2026, 04/06/2026, 08/06/2026, 09/06/2026, 10/06/2026, 11/06/2026, 13/06/2026, 14/06/2026, 15/06/2026, 16/06/2026, 17/06/2026, 18/06/2026, 20/06/2026, 22/06/2026, 23/06/2026, 24/06/2026, 25/06/2026, 27/06/2026, 29/06/2026, 30/06/2026, 01/07/2026, 02/07/2026, 03/07/2026, 06/07/2026, 07/07/2026, 08/07/2026, 09/07/2026, 11/07/2026, 13/07/2026, 14/07/2026, 15/07/2026, e 16/07/2026;

Caciotta fresca: 07/05/2026 e 10/05/2026.

I rischi legati all’Escherichia coli

I ceppi di Escherichia coli produttori di tossina Shiga (STEC/VTEC) sono batteri di origine zoonotica, che hanno nei ruminanti il principale serbatoio naturale, e possono contaminare alimenti come latte non pastorizzato, carni poco cotte, verdure e acqua.

L’infezione si manifesta solitamente con diarrea, spesso ematica, crampi addominali e vomito, generalmente senza febbre elevata. Nei casi più severi, soprattutto in bambini piccoli e anziani, può evolvere nella sindrome emolitico-uremica (SEU), una condizione grave caratterizzata da anemia emolitica, piastrinopenia e danno renale acuto, che richiede ricovero ospedaliero e talvolta dialisi.

Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, la SEU compare in oltre il 10% degli infetti e può risultare fatale nell’1-3% dei casi. La prevenzione passa soprattutto da igiene delle mani e corretta cottura degli alimenti.