Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Rischio microbiologico. La catena di supermercati Conad ha reso noto il richiamo del lotto K657113 di albume d’uovo Piacersi. Il prodotto non va consumato, ma va immediatamente riportato al punto vendita per evitare rischi legati alla salute: sarà sostituito o rimborsato.

Qual è il lotto di albume d’uovo contaminato dalla salmonella

Conad ha disposto il richiamo di un lotto, in via precauzionale, il 14 ottobre 2026. Lo ha fatto dopo aver riscontrato la presenza di salmonella.

La data di scadenza è fissata al 29 ottobre 2026, mentre il codice EAN è 8003170102415.

Conad

Cosa fare se si è acquista una delle confezioni richiamate: la nota di Conad

Questa la nota di Conad:

“Nel corso di controlli, nel lotto indicato sono state riscontrate, specifiche microbiologiche non conformi: Salmonella spp. Al fine di scongiurare qualsiasi possibile rischio per la salute, i clienti che fossero in possesso del prodotto appartenente al medesimo lotto sono invitati a riportarlo al punto di vendita Conad dove è stato acquistato, che provvederà alla sostituzione con altro prodotto o al rimborso. Si precisa che il consumo previa cottura (come riportato in etichetta), contribuisce all’inattivazione del microorganismo. Ci scusiamo per il disagio arrecato”.

Cosa si rischia con la salmonellosi

La salmonellosi è una delle più frequenti infezioni alimentari nell’uomo. Secondo il Ministero della Salute, tra le principali cause ci sono gli alimenti di origine avicola, in particolare uova e prodotti a base di uova.

Nell’uomo, la salmonellosi si manifesta soprattutto come enterocolite, un’infiammazione che coinvolge l’intestino tenue e il colon. La gravità della salmonellosi dipende dal sierotipo di Salmonella responsabile dell’infezione, dalla quantità di microrganismi ingeriti e dai fattori di resistenza del paziente.

La salmonella può colpire mammiferi, uccelli, rettili e anfibi, mentre i carnivori sono poco ricettivi.

Sono considerati soggetti a rischio per la salmonellosi soprattutto anziani, bambini e donne in gravidanza, oltre alle persone affette da anemia falciforme e agli individui con Hiv. In questi ultimi, l’infezione da salmonella può manifestarsi anche con episodi ricorrenti di septicemia non tifoidea.