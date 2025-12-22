Richiamo di Arista al forno dai supermercati Coop per possibile contaminazione microbiologica in un lotto

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Nuovo richiamo alimentare nei supermercati Coop: ritirato un lotto di Arista al forno Fior Fiore per possibile contaminazione microbiologica. Il provvedimento riguarda il lotto 2541329, confezioni da 120 grammi con TMC 3 gennaio 2026. I consumatori sono invitati a non consumare il prodotto e a restituirlo al punto vendita per il rimborso.

Il richiamo dell’Arista al forno dai supermercati Coop

Nella giornata di venerdì 19 dicembre il Ministero della Salute ha emanato un avviso di ritiro alimentare, un richiamo che riguarda l’Arista al forno venduta nei supermercati Coop.

L’avviso è stato pubblicato sul portale del Ministero e riguarda un ritiro precauzionale disposto dall’operatore per una “possibile contaminazione microbiologica”. Il prodotto interessato è commercializzato a marchio Fior Fiore – Coop ed è già stato ritirato dalla vendita.

Ministero della Salute Le confezioni di Arista al forno Fior Fiore – Coop interessate dal richiamo del ministero della Salute

Il provvedimento, come indicato nell’avviso ufficiale, riguarda esclusivamente un lotto specifico e non si estende ad altre produzioni della stessa linea.

Il lotto interessato e le caratteristiche dell’Arista richiamata

Il prodotto oggetto del richiamo è Arista al forno Fior Fiore – Coop, venduta in vaschette da 120 grammi. Il lotto interessato è il 2541329, con termine minimo di conservazione fissato al 3 gennaio 2026.

L’Arista è prodotta dalla società Rugger S.r.l., nello stabilimento di via Tetti Giro 7 a Santena, nella città metropolitana di Torino, identificato con marchio IT 1048L CE. Il prodotto è commercializzato da Coop Italia, con sede a Casalecchio di Reno (Bologna).

Il motivo del richiamo, come specificato nell’avviso, è una possibile contaminazione microbiologica, senza ulteriori dettagli sulla tipologia del rischio.

Cosa devono fare i consumatori

Le indicazioni operative sono riportate chiaramente nell’avviso ufficiale: chi avesse acquistato l’Arista al forno appartenente al lotto segnalato non deve consumare il prodotto e deve restituirlo al punto vendita presso cui è stato acquistato.

Il richiamo è stato disposto per una possibile contaminazione microbiologica, una categoria di rischio che indica la potenziale presenza di microrganismi in grado di causare disturbi gastrointestinali o infezioni, soprattutto nei soggetti più vulnerabili.

In assenza di ulteriori specifiche sulla tipologia di contaminazione, la misura viene adottata in via cautelativa per prevenire qualunque rischio per la salute dei consumatori.