Richiamo di Bastoncini di Grana Padano dai supermercati Esselunga per possibile presenza di "corpi estranei"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Richiamo per Grana Padano DOP. È stato richiamato in via precauzionale due lotti di “formaggio” della Maestri Formaggiai da 200 grammi per possibile presenza di corpi estranei. Chi lo ha acquistato non deve consumarlo e può restituirlo al punto vendita. Il richiamo riguarda esclusivamente i lotti indicati nell’avviso, ovvero quelli con data di scadenza 13/04/2026 e 26/04/2026.

Il richiamo del formaggio Grana Padano

Esselunga ha avviato un richiamo per il Grana Padano DOP del marchio Maestri Formaggiai, a seguito del rischio di una “presenza di corpi estranei”, specificata come “senape”.

L’avviso emanato dal Ministero della Salute in data 27 febbraio 2026 riguarda il “Formaggio Grana Padano DOP” e indica che il prodotto deve essere riconsegnato al punto vendita.

Ministero della Salute

Secondo quanto comunicato, il richiamo interessa due lotti, ovvero quelli di produzione “0302 – 0501”, e non viene esteso ad altre produzioni.

Lotti interessati: le informazioni utili

Il prodotto oggetto del richiamo è il Grana Padano DOP a marchio Maestri Formaggiai, venduto in vaschetta da 200 grammi.

I lotti indicati nell’avviso sono associati a una scadenza/termine minimo di conservazione rispettivamente del 13 e 26 aprile 2026. Il produttore riportato è Colla S.p.A., con stabilimento in via S. Anna 19, 29010 Cadeo (PC) e marchio di identificazione IT 08 29 CE.

Il motivo del richiamo è esplicitato come segue: “A titolo precauzionale, si procede al richiamo del prodotto per potenziale presenza di corpi estranei”.

Cosa devono fare i consumatori che hanno acquistato il lotto

In questi casi, la raccomandazione per i consumatori è di riconsegnare il prodotto al punto vendita. In caso di necessità, si legge nella nota, è possibile contattare l’azienda al numero +39 334 3358376 o tramite email all’indirizzo uff.qualita@collaspa.it.

La misura è presentata come precauzionale: il prodotto è stato ritirato per la potenziale presenza di corpi estranei.

In presenza di richiami per rischio di simile natura, la regola è quella di non consumare il prodotto “per prova” a causa della sua pericolosità e di basarsi esclusivamente su lotto e scadenza riportati in etichetta.