Richiamo di caciotta di pecora del caseificio Sabino per sospetta Listeria, coinvolto un lotto

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Richiamo per caciotta di pecora a marca Caseificio Sabino Francesco, della Caseificio Sabino Francesco di Venosa. Interessato un solo lotto, il 432 (con data di produzione 01/06/2026) e in formato per la vendita a peso variabile. La causa del richiamo è la sospetta presenza di Listeria Monocytogenes. Il Ministero della Salute invita chi ha acquistato il prodotto a non consumarlo e a restituirlo al punto vendita.

Il richiamo: caciotta di pecora Primo sale

Secondo il cartello di richiamo pubblicato in data 9 settembre 2026 dal Ministero della Salute, è stato disposto un ritiro precauzionale per un prodotto a marchio Caseificio Sabino Francesco, del produttore omonimo con sede in Basilicata. La motivazione indicata è “sospetta presenza di Listeria Monocytogenes”.

Il richiamo riguarda la caciotta di pecora Primo sale confezionate nello stabilimento con marchio di identificazione UE IT 17 4, in Contrada Sansaniello, 85029 a Venosa (PZ) in Basilicata. Le indicazioni ministeriali chiedono ai consumatori di non utilizzare i prodotti interessati e di riportarli al punto vendita.

Ministero della Salute

Il lotto e la scadenza

Per la caciotta di pecora Primo sale è segnalata una referenza: l’intra confezione. Questa viene venduta al kg.

Il lotto interessato è:

lotto 432 con data di produzione 01/06/2026;

la data di scadenza è il 17/12/2026.

Sul prodotto è riportata la seguente causale di ritiro: “sospetta presenza di Listeria Monocytogenes”. A fini precauzionali, il ministero della Salute indica di riportare il prodotto in negozio per la gestione secondo le procedure del punto vendita.

L’avviso del Ministero e cosa fare

Nei documenti pubblicati sul portale del Ministero si legge che il ritiro è disposto “a fini precauzionali”. In attesa degli esiti degli accertamenti, ai consumatori è richiesto di verificare marca, formato, numero di lotto e data e di riportare le confezioni per la gestione del reso.

La dicitura “possibile presenza di Listeria Monocytogenes” indica un rischio di contaminazione non ancora confermato dalle analisi di laboratorio. Si tratta di una formula usata in via precauzionale quando esiste il sospetto di presenza di batteri come Listeria monocytogenes, Salmonella spp., Escherichia coli o altri agenti che possono svilupparsi in prodotti freschi e deperibili come i latticini.

Il rischio microbiologico può derivare da contaminazioni avvenute durante la produzione, il confezionamento o la conservazione. In questi casi, le autorità dispongono il richiamo dei prodotti per evitare che vengano consumati prima di completare gli accertamenti.