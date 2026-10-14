Richiamo di caffè macinato Bialetti per ocratossina, coinvolto un lotto di quello aromatizzato al caramello

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo a scopo precauzionale di un lotto di caffè macinato “Perfetto Moka” aromatizzato al caramello a marchio Bialetti per la presenza di ocratossina A in quantità superiori ai limiti stabiliti dalla legge. Il provvedimento riguarda le confezioni da 250 grammi prodotte nello stabilimento di Coccaglio.

Il richiamo del caffè macinato Bialetti disposto dal Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha pubblicato sul proprio portale dedicato alla sicurezza alimentare l’avviso di richiamo precauzionale riguardante una specifica partita di caffè macinato commercializzato da Bialetti Industrie S.p.A.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito delle analisi di laboratorio che hanno evidenziato livelli di ocratossina A (OTA) superiori ai limiti di legge stabiliti per la tutela della salute pubblica.

Ministero della Salute

La contaminazione è emersa durante i consueti controlli di conformità, portando all’immediata disposizione del ritiro dal commercio di tutti i pezzi appartenenti al lotto interessato.

Dettagli del lotto di caffè macinato

Il prodotto oggetto della segnalazione è il “Perfetto Moka” caffè macinato aromatizzato al caramello venduto in confezioni da 250 grammi.

Lo stabilimento di produzione fa capo a Bialetti Industrie S.p.A. e si trova in via Fogliano 1, a Coccaglio, in provincia di Brescia. Per identificare con esattezza le confezioni coinvolte dal richiamo occorre verificare sulla confezione la presenza del lotto di produzione LC5 BD149T e il termine minimo di conservazione (TMC) fissato al 29/05/2027.

A tutela della sicurezza alimentare, il Ministero e la società raccomandano a chiunque sia in possesso del prodotto appartenente a queste specifiche di non consumarlo e di riportarlo presso il punto vendita d’acquisto per la sostituzione o il rimborso.

Che cos’è l’ocratossina A e quali sono i rischi per la salute

L’ocratossina A (OTA) è una micotossina prodotta naturalmente dalle muffe che può svilupparsi su diversi prodotti agricoli e alimentari in adeguate condizioni di umidità, compresi i cereali, la frutta secca e il caffè.

Secondo il parere scientifico dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), l’ocratossina A può risultare genotossica, danneggiando direttamente il DNA, ed è riconosciuta come potenziale sostanza cancerogena per i reni.

A causa della sua capacità di accumularsi nell’organismo, gli esperti adottano un approccio estremamente prudenziale nella valutazione del rischio, ponendo la massima attenzione nel fissare soglie limite severe nei cibi al fine di prevenire possibili problematiche sanitarie a lungo termine per i consumatori.