Richiamo di calamaro patagonico e gambero per presenza di cadmio oltre i limiti di legge, i lotti interessati

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Nuovo richiamo alimentare per alcuni prodotti ittici a marchio Maxi Fish s.r.l.. Gli avvisi riguardano calamaro patagonico e spiedini di calamaro patagonico e gambero argentino, richiamati per la presenza di cadmio oltre i limiti previsti dalla normativa vigente.

Richiamo di calamaro patagonico e gambero, prodotti e lotti richiamati

Come riporta il sito del Ministero della Salute, i richiami sono datati 23 settembre 2026.

Le schede indicano come produttore Maxi Fish s.r.l.

Ministero della Salute

I prodotti risultano commercializzati da Urbis Food s.r.l.

Il primo richiamo riguarda il calamaro patagonico pulito aperto in vaschetta, venduto in confezioni da 400 grammi.

I lotti indicati sono 26-250PACOA e 26-254PACOA.

La data di scadenza o termine minimo di conservazione è 28 febbraio 2029.

Un secondo avviso riguarda il calamaro patagonico pulito aperto IQF, in cartone da 5,4 kg.

I lotti richiamati sono 26-250PACOA, 26-251PACOA, 26-252PACOA e 26-253PACOA.

Anche in questo caso il termine minimo di conservazione è 28 febbraio 2029.

Il richiamo interessa inoltre il calamaro patagonico pulito butterfly decongelato, in confezione da 5 kg.

I lotti coinvolti sono 26-250PADEA, 26-251PADEA, 26-252PADEA e 26-253PADEA.

Le date indicate sono 11, 12, 13 e 14 settembre 2026.

Infine, è stato richiamato lo spiedino di calamaro patagonico e gambero argentino, in cartone da 4,75 kg.

I lotti sono 26-247SPCO, 26-250SPCO, 26-252SPCO e 26-254SPCO. Le date riportate sono 4, 7, 9 e 11 marzo 2028.

Che cos’è il cadmio

Come ricorda l’ISS, il cadmio, indicato con il simbolo chimico Cd, è un metallo bianco argenteo presente in tracce nella crosta terrestre, nell’aria e nell’acqua.

Si trova raramente nella sua forma pura, perché reagisce facilmente con altri elementi formando diversi composti, alcuni dei quali tossici.

Può essere rilasciato nell’ambiente da fonti naturali, ma anche da attività industriali come lavorazione dei metalli, produzione di batterie e vernici, uso di fertilizzanti fosfatici, combustibili fossili e smaltimento dei rifiuti.

Una volta disperso nell’ambiente, può depositarsi nel suolo o nelle acque.

Da lì può entrare nella catena alimentare, anche attraverso piante, colture agricole e organismi acquatici come molluschi e crostacei.

I pericoli dell’intossicazione da cadmio: cosa si rischia

Gli effetti del cadmio sulla salute dipendono dalla quantità assorbita, dalla durata dell’esposizione e dalla modalità di contatto.

Se ingerito attraverso cibo o acqua contaminati in quantità elevate, può causare disturbi gastrointestinali come irritazione dello stomaco, vomito e diarrea.

Esposizioni brevi ma intense possono essere associate anche a crampi muscolari, danni al fegato e insufficienza renale.

Il rischio principale riguarda però l’esposizione ripetuta nel tempo.

Il cadmio può accumularsi nell’organismo, soprattutto in fegato, reni e ossa, ed essere eliminato molto lentamente.

L’esposizione cronica può essere collegata a malattie renali, pressione alta, problemi cardiovascolari, osteoporosi e, in alcune condizioni di esposizione prolungata per inalazione, tumori al polmone