Richiamo di carpaccio di salmone per rischio microbiologico, presenza di Listeria in un lotto: quali rischi

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo alimentare per uno specifico lotto di un carpaccio di salmone per rischio Listeria. Il prodotto in questione, a marchio Cathago, è confezionato in skin da 100 g. Il riscontro di Listeria monocytogenes riguarda 2 campioni: in caso di acquisto, si raccomanda di non consumarlo e di restituirlo al punto vendita.

Salmone oggetto di richiamo alimentare

Un nuovo avviso di sicurezza alimentare è stato pubblicato venerdì 26 giugno sul sito del Ministero della Salute. Il produttore Carthago Srl ha disposto il richiamo di un lotto del proprio Carpaccio di Salmone (Salmo Salar) confezionato in skin da 100 g, a seguito della riscontrata presenza di Listeria monocytogenes in due campioni analizzati, con valori inferiori a 10 ppm.

Il richiamo riguarda il lotto n. 261663441, a marchio Carthago, nelle confezioni skin-pack da 100 grammi e con data di scadenza 30 giugno 2026.

Ministero della Salute

Cosa fare se si è acquistato il prodotto

L’avvertenza dispone che il prodotto non venga consumato. Chi lo avesse già acquistato è tenuto a distruggerlo oppure a restituirlo al punto vendita dove è stato comprato.

Come da prassi consolidata per i richiami legati a rischi microbiologici, la restituzione è possibile anche in assenza di scontrino fiscale, poiché in questi casi il principio di massima tutela della salute pubblica prevale su ogni altro requisito formale.

Listeria, rischi e sintomi

La listeriosi è una malattia causata da Listeria monocytogenes, un batterio molto diffuso nell’ambiente, resistente e capace di sopravvivere e moltiplicarsi anche a basse temperature di refrigerazione.

Colpisce soprattutto alimenti pronti al consumo: affettati, salumi, formaggi a pasta molle, pesce affumicato e carpacci.

Il pericolo principale è che non altera le caratteristiche organolettiche del cibo. La maggior parte degli adulti sani non manifesta sintomi o presenta solo lievi disturbi gastroenterici passeggeri.

I soggetti vulnerabili (donne in gravidanza, neonati, anziani e immunodepressi) possono invece sviluppare forme gravi, tra cui meningite, setticemia e, in gravidanza, aborto o natimortalità.

La terapia si basa su antibiotici specifici, sempre sotto prescrizione medica. Per la prevenzione, è fondamentale tenere separati i cibi crudi da quelli pronti al consumo, usare utensili diversi e consumare quanto prima gli alimenti freschi. Il batterio viene eliminato dalla cottura.