Richiamo di Carrefour per la bevanda di mela e carota dopo la segnalazione di un frammento di vetro

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Rischio di presenza di vetro dentro una bevanda a marchio Carrefour. Il colosso francese della grande distribuzione ha comunicato il richiamo di un lotto di bevande di mela e carota Carrefour Bio, dopo la segnalazione di un corpo estraneo trovato all’interno di una bottiglia. L’azienda ha disposto in via cautelativa il ritiro del prodotto dai suoi supermercati e avvisato ai clienti di non consumarlo, ma eventualmente riportarlo al punto vendita dove è stato acquistato.

Richiamo per presenza di vetro

L’avviso di Carrefour è stato diffuso in data domenica 26 aprile a scopo precauzionale, indicando come motivo la segnalazione della presenza di “un frammento di vetro“: qualora fosse all’interno anche di altre bottiglie, potrebbe causare se ingerito un rischio per la salute del consumatore.

Oggetto del richiamo sono i prodotti con denominazione di vendita “Bevanda di mela e carota” a marchio Carrefour Bio“, venduti in formati da 500 ml. Ecco il fronte e il retro di una delle bottiglie della bevanda a marchio del supermercato oggetto del richiamo:

Richiamo Carrefour

Il lotto della bevanda mela e carota

Il numero di lotto interessato dal richiamo è corrispondente al termine minimo di conservazione: 03/10/2027.

La bevanda è stata prodotta dall’azienda Arc En Ciel Società Agricola Cooperativa, nello stabilimento di via Roma 108, a Cafasse, nella città metropolitana di Torino, e commercializzata nei supermercati Carrefour dall’operatore GS Spa.

L’avviso di Carrefour

Carrefour avverte i clienti di controllare le informazioni riportate su etichetta e bottiglia e i dati del lotto indicati nell’avviso, raccomandando, in caso di corrispondenza con il prodotto acquistatom di riportarlo al punto vendita dove è stato comprato.

Come sottolineato dall’azienda, il termine minimo di conservazione è stampato nella parte superiore del tappo.

La data di fine affissione dell’avviso è il 31/05/2026. Per ulteriori chiarimenti, i clienti possono contattare il numero verde 800 650 650.