Richiamo di crocchette per cani Colella per rischio microbiologico, coinvolto un altro lotto

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Nuovo richiamo alimentare per cibo per animali: ritirato un lotto di crocchette Colella per possibile contaminazione microbiologica. Il provvedimento riguarda il lotto 26C12A12003, confezioni da 15 kg con data di scadenza a marzo 2027. L’invito è di non far consumare il prodotto agli animali e di restituirlo al punto vendita per il rimborso.

Il richiamo per crocchette per cani

Nella giornata di lunedì 11 maggio il Ministero della Salute ha emanato un avviso di richiamo alimentare che riguarda delle crocchette per l’alimentazione animale.

L’avviso è stato pubblicato sul portale del Ministero e riguarda un ritiro precauzionale disposto dall’operatore per un “rischio contaminazione microbiologica”. Il prodotto interessato è commercializzato a Colella ed è già stato ritirato dalla vendita.

Ministero della Salute

Il provvedimento, come indicato nell’avviso ufficiale, riguarda esclusivamente un lotto specifico e non si estende ad altre produzioni della stessa linea.

Il lotto interessato e le caratteristiche

Il prodotto oggetto del richiamo è Colella Riso-Maiale, venduta in sacchi da 15 kg. Il lotto interessato è il26C12A12003, con termine minimo di conservazione fissato per marzo 2027.

Le corcchette sono prodotta dalla società Colella Trade Srl, nello stabilimento di Camporeale s.s 90 Bis – 83021 di Ariano Irpino (AV), identificato con marchio ABP5452PETP.

Il motivo del richiamo, come specificato nell’avviso, è un rischio contaminazione microbiologica, senza ulteriori dettagli sulla tipologia del rischio.

Cosa devono fare i consumatori

Le indicazioni operative non sono riportate interamente nell’avviso ufficiale. Chi ha acquistato le crocchette appartenente al lotto segnalato non deve far consumare il prodotto ai propri animali. Per il riborso, si può contattare il supermercato dove è avvenuto l’acquisto o il marchio per avere ulteriori informazioni.

Il richiamo è stato disposto per una possibile contaminazione microbiologica, una categoria di rischio che indica la potenziale presenza di microrganismi in grado di causare disturbi gastrointestinali o infezioni.

Non è la prima volta che accade con il cibo per animali. A inizio anno un richiamo con rischio salmonella è stato segnalato per le crocchette Wilky Dog Adult con maiale e appena un mese dopo, si è verificato un maxi reclamo per 135 lotti.