Richiamo di crocchette per cani Wilky Dog Adult con maiale, presenza di salmonella in un lotto

Un lotto di crocchette per cani Wilky Dog Adult con maiale è stato oggetto di richiamo per presenza di salmonella. Il lotto in questione, composto da 84 sacchi da 20 chilogrammi, è stato inviato a 3 clienti, ai quali è stata trasmessa la comunicazione con la richiesta di tenere da parte i quantitativi in loro possesso per permettere il ritiro e avvisare i clienti a cui è stato venduto.

Richiamo per crocchette per cani Wilky Dog Adult: l’avviso del ministero

Il ministero della Salute ha comunicato ufficialmente un avviso di richiamo per il lotto 25C05A1P2411 di crocchette per ani Wilky Dog Adult con maiale dell’azienda Colella Trade Srl, che produce nello stabilimento di contrada Camporeale, lungo la S.S. 90 bis, ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino.

Il motivo del richiamo è la comunicazione della positività alla salmonella da parte dell’Azienda sanitaria regionale del Molise.

Il documento del ministero della Salute porta la data del 23 dicembre 2025. Sul sito è stato pubblicato nella giornata di giovedì 15 gennaio 2026.

Le avvertenze del ministero della Salute

Nella nota diffusa dal ministero della Salute, tra le avvertenze, si legge che il lotto in questione, composto da 84 sacchi da 20 kg, è stato inviato a 3 clienti, ai quali è stata prontamente trasmessa la comunicazione di richiamo “con richiesta di tenere da parte i quantitativi in loro possesso per il ritiro a carico dell’azienda Colella Trade e di avvisare i clienti a cui tale lotto è stato venduto”.

Cos’è la salmonella e i rischi per i cani

La salmonella – si legge sul sito del ministero della Salute – è l’agente batterico più comunemente isolato in caso di infezioni trasmesse da alimenti, sporadiche o epidemiche.

La salmonellosi è una malattia batterica causata da salmonelle di tipo non tifoideo, di cui sono stati identificati circa 2.500 sierotipi. La sua manifestazione ha esordio improvviso con sintomi quali diarrea, dolore addominale, febbre, nausea e spesso vomito.

Come spiega Il Salvagente, nel momento in cui un cane o un gatto ingerisce cibo contaminato da salmonella, questa raggiunge l’intestino. Qui, se i microrganismi ingeriti sono pochi, entrano in competizione con la flora intestinale per le risorse di cibo e, probabilmente, moriranno di fame senza provocare problemi. Se, però, le salmonelle sono tante, potrebbero riuscire a sopraffare la flora intestinale e iniziare a svilupparsi, causando febbre alta (40º-41º), forte dolore addominale, diarrea con presenza di sangue, vomito e disidratazione.