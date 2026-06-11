Richiamo di feta Neogal dai supermercati Basko, insetto in una confezione: il numero del lotto coinvolto

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Lotto di feta richiamato per la presenza di un insetto in una confezione. La catena di supermercato Basko ha comunicato il ritiro in via precauzionale dai propri punti vendita di una partita di formaggio greco altoproteico a marchio Neogal su segnalazione del produttore, dopo la scoperta di un animaletto all’interno di un barattolo.

Insetto trovato in una confezione di feta Neogal

Il richiamo è arrivato in seguito alla comunicazione di un organo di controllo del ritrovamento di un insetto dentro a una confezione di Feta Dop Altoproteico Neogal.

Ricevuto l’avviso dal produttore, la catena di supermercati Basko ha disposto il ritiro in via precauzionale dai propri scaffali del lotto dell’articolo oggetto della segnalazione.

Supermercati Basko

Il numero di lotto oggetto del richiamo

La Feta Dop Altoproteico Neogal interessata dal richiamo è venduta con formato a cubetti in barattoli da 150 grammi, è identificato con il numero di lotto FE1140275 e riporta come data di scadenza il 19/05/2027.

Come comunicato da Basko sulla propria sezione dedicata ai richiami, sulla confezione dell’articolo non conforme è indicato il codice prodotto 424954.01 e il codice a barre Ean 5202082002681.

Il ritiro dai supermercati Basko

La Feta Dop oggetto del richiamo è prodotta dalla Neogal SA nello stabilimento di End 1st July st., a Drama, in Grecia (con marchio di identificazione GR 10.2.856 EC) ed è distribuito nel nostro Paese da Neogal Italia di via A. Gatti 17/5, Località Borgo San Lorenzo, città metropolitana di Firenze.

Nell’avviso si invitano i clienti che avessero acquistato il prodotto con numero di lotto e scadenza indicati di non consumarlo e riportarlo al punto vendita.