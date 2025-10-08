Richiamo di filetti di alici dai supermercati Conad per istamina oltre i limiti di legge, il lotto ritirato

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il supermercato Conad ha pubblicato una nota di richiamo per il prodotto di sua proprietà “Filetti di alici” di Sapori e dintorni. Il motivo del ritiro è per motivi precauzionali, perché il lotto potrebbe contenere istamina al di sopra del limite accettabile. Nella nota si chiede ai clienti che ne fossero in possesso di riportarlo al punto vendita per la sostituzione con un lotto senza avvertenza o il rimborso.

Lotto richiamato: filetti di alici

Il supermercato Conad, nella pagina dedicata ai richiami alimentari per rischi alla salute, ha richiamato un lotto di filetti di alici del marchio Sapori e Dintorni.

La nota fa riferimento a “Filetti di alici di Sicilia all’olio d’oliva” e l’immagine mostra il prodotto all’interno di un contenitore di vetro. Il lotto richiamato è riconoscibile attraverso il nome del prodotto commercializzato e della regione sociale “Sapori e dintorni”, mentre la data di scadenza è 31-10-2026.

Nota Conad Dettaglio confezione filetti di alici richiamati

La confezione richiamata è quella da 156 grammi. Sulla nota sono segnati i dati di riferimento per il prodotto sotto richiamo e i motivi: “Presenza di istamina al di sopra del limite accettabile”.

Altri dettagli per riconoscere il prodotto

Ci sono altri dettagli inseriti nella nota di richiamo di Conad che permettono di capire perfettamente a quale confezione di filetti di alici si fa riferimento. Oltre al lotto (25/189), per non creare fraintendimenti, è possibile fare riferimento ai dettagli della nota di richiamo.

Dettagli utili al riconoscimento sono:

il nome del produttore è Iconistt srl

marchio del prodotto Sapori & Dintorni

la sede dello stabilimento è ASPRA-BAGHERIA (PA) Viale S. Isidoro, 20

il marchio di identificazione dello stabilimento è IT 455 CE

la confezione è da 156 grammi

I rischi dell’intossicazione da istamina

Il richiamo si è reso necessario perché un’intossicazione da istamina comporta una malattia anche come la sindrome sgombroidea. Mentre in Europa sono piuttosto rari i casi, negli Stati Uniti si verificano di frequente.

Il presentarsi dei sintomi è piuttosto rapido dopo il consumo e comporta anche dopo appena 15 minuti dal pasto arrossamenti del volto e del corpo, una sensazione di calore, ma anche prurito e bruciore oculare. Si aggiungono fenomeni come battito cardiaco accelerato e cefalea.