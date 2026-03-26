Richiamo di filetti di branzino Primia dai supermercati Basko, Iperal e Tigros per presenza di corpi estranei

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Il ministero della Salute ha comunicato un nuovo richiamo che riguarda un lotto di filetti di branzino surgelati Primia per la presenza di corpi estranei. L’elenco di supermercati che hanno richiamato i filetti include Basko, Iperal e Tigros. L’avvertenza per i consumatori è quella di non consumare il prodotto e riportarlo nel punto vendita.

L’avviso di richiamo dei filetti di branzino Primia

Il ministero della Salute ha pubblicato un nuovo avviso di richiamo, con data 25 marzo 2026, che riguarda filetti di branzino surgelati a marchio Primia, commercializzati da Nettuno Alimentari spa e confezionati in un cartone da 4,8 kg (12 confezioni da 400 grammi). La sede dello stabilimento di produzione è in Turchia.

Il lotto di produzione interessato dal richiamo è GN2612251301-FD. La data di scadenza/termine minimo di conservazione è 26/12/2027.

Ministero della Salute

Perché sono stati richiamati i filetti di branzino Primia

Il lotto di filetti di branzino a marchio Primia è stato richiamato, come spiegato dal ministero della Salute stesso nel suo avviso di richiamo, per la presenza di corpi estranei.

L’avvertenza per i consumatori che hanno acquistato il prodotto interessato dal richiamo è quello di non consumarlo e riportarlo presso il punto vendita d’acquisto.

Quali sono i supermercati che hanno ritirato i filetti di branzino

I supermercati che hanno comunicato il richiamo del lotto di filetti di branzino surgelati a marchio Primia sono Basko, Iperal e Tigros.

Cosa fare se si notano corpi estranei in alimenti confezionati

Il ministero della Salute, nelle sue Faq, ha chiarito quale procedura seguire quando si ravvisa la presenza di corpi estranei (vetro, plastica, metallo, insetti o altro) in alimenti confezionati.

In questi casi, il cittadino deve rivolgersi al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL/ATS, presentando il prodotto e la confezione con indicazione del lotto”.

A quel punto, la ASL valuta il caso e decide se:

effettuare controlli sul mercato;

prelevare campioni integri dello stesso lotto;

coinvolgere l’operatore del settore alimentare.

L’operatore ha l’obbligo di ritiro e, se necessario, richiamo pubblico del lotto di prodotto.

Il cittadino può anche presentare denuncia ai Carabinieri NAS, con attivazione dell’autorità giudiziaria.