Richiamo di filetti di nasello dai supermercati Despar, possibili corpi estranei in un lotto

Richiamo per filetti di Nasello. È stato richiamato in via precauzionale un lotto di “Filetti di Nasello Atlantico surgelati” della Despar da 800 grammi per possibile presenza di corpi estranei. Chi lo ha acquistato non deve consumarlo e può restituirlo al punto vendita. Il richiamo riguarda esclusivamente il lotto indicato nell’avviso, ovvero quello relativo alla data di scadenza 10/2027

Il richiamo dei filetti di Nasello

Despar ha avviato un richiamo per dei filetti di Nasello dello stesso marchio del supermercato, a seguito del rischio di una “presenza di corpi estranei”.

L’avviso emanato dal ministero della Salute in data 16 gennaio 2026 riguarda la “Filetti di Nasello Atlantitco” e indica che il prodotto è stato già ritirato dalla vendita in via precauzionale.

Ministero della Salute

Secondo quanto comunicato, il richiamo interessa un solo lotto, ovvero il 14102025 e non viene esteso ad altre produzioni. In questi casi, la raccomandazione per i consumatori è di verificare le informazioni riportate in etichetta e attenersi alle indicazioni diffuse dalla catena e dagli avvisi ufficiali.

Lotto interessato: informazioni utili

Il prodotto oggetto del richiamo è il FILETTI DI NASELLO ATLANTICO a marchio DESPAR, venduto in busta surgelato da 800 grammi.

Il lotto indicato nell’avviso è associato a una scadenza/termine minimo di conservazione del 10/2027. Il produttore riportato è Mar Cabo – Produtos Congelados, Lda, con stabilimento in Lugas das Carvalhas, Armazèm 7, 4460-710 Matosinhos, Portogallo e marchio di identificazione PT R 0291 01 P CE.

Il motivo del richiamo è esplicitato come “possibile presenz ado corpi estranei all’interno della confezione”.

Cosa devono fare i consumatori che hanno acquistato il lotto

Nell’avviso si legge l’indicazione operativa: chi avesse acquistato il prodotto non deve consumarlo e deve restituirlo al punto vendita per ottenere il rimborso.

La misura è presentata come cautelativa: il prodotto interessato è stato richiamato dalla vendita e l’invito riguarda chi può averlo già acquistato e conservato in casa.

In presenza di richiami per rischio di simile natura, la regola è quella di non aprire il prodotto “per prova” per via della pericolosità e di basarsi su lotto e scadenza riportati in etichetta.