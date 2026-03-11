Richiamo di filetti di tonno dai supermercati Conad, possibile presenza di corpi estranei: coinvolto un lotto

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Conad ha disposto il richiamo di un lotto di filetti di tonno per la possibile presenza di corpi estranei. Il lotto interessato dal provvedimento è L30 1R. Per questo motivo l’azienda consiglia di verificare i prodotti acquistati e di consegnare le confezioni presso il punto vendita dove sono state acquistate. Il personale provvederà alla sostituzione del prodotto al rimborso completo. L’intervento è da intendersi “a scopo cautelativo”, precisa l’azienda.

Come anticipato, in data mercoledì 11 marzo la società cooperativa Conad ha disposto il richiamo di un lotto di filetti di tonno. Il motivo dell’avviso è la possibile presenza di corpi estranei, anche se l’intervento è da intendersi “a scopo cautelativo”, come riportato nella nota.

Il lotto interessato dal richiamo porta la sigla L30 1R e si tratta del vasetto in vetro dal peso di 300 g con i filetti immersi in olio d’oliva. Sempre l’azienda riferisce che il prodotto è contrassegnato da codice EAN 8003170071889 e che la sua scadenza è prevista per ottobre 2028 (10/2028).

I filetti di tonno sono prodotti per il marchio Conad dalla ditta Italfish s.r.l. con sede a Porto de Pesca de Olhão PT G2375 CE, in Portogallo.

L’azienda non specifica, tuttavia, di quale natura sarebbero i corpi estranei indicati nel comunicato.

Cosa devono fare i consumatori

Rese note le coordinate del prodotto interessato dal richiamo, l’azienda consiglia di verificare tra gli articoli presenti in casa. Qualora questo prodotto fosse stato acquistato, i consumatori sono invitati a riconsegnarlo presso lo stesso punto vendita.

Il personale provvederà a sostituirlo con un altro prodotto o a emettere il rimborso totale. “Ci scusiamo per il disagio arrecato”, conclude la nota.

Cosa si intende per “corpi estranei” nei prodotti

Come ricorda Il fatto alimentare, ogni anno circa 70 prodotti vengono ritirati per possibile presenza di corpi estranei. Per ciò si intendono, in primo luogo, elementi che non sono presenti tra gli ingredienti riportati sull’etichetta.

L’evento più ricorrente è la presenza di metalli o plastiche, una possibilità legata alla lavorazione dei prodotti negli stabilimenti alimentari. Tuttavia, ciò non deve per forza di cose rappresentare una criticità, piuttosto una possibilità non ricorrente, o meglio un incidente. Oltre a plastiche o metalli, un corpo estraneo può essere rappresentato anche da insetti o schegge di legno. Tuttavia le aziende sono dotate di macchinari che analizzano in ogni fase della produzione la presenza di questi corpi estranei per scongiurare spiacevoli sorprese e per le aziende stesse e per i consumatori.