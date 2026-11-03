Richiamo di filetti di tonno Selezione Più da supermercati In's, possibile istamina oltre i limiti in un lotto
Supermercati In's ha annunciato il richiamo di filetti di tonno Selezione Più per possibile presenza di istamina oltre i limiti: il lotto interessato
I supermercati In’s hanno annunciato il richiamo di un lotto di filetti di tonno surgelato a marchio Selezione Più a causa della possibile presenza di istamina in quantità superiore ai limiti di legge. I clienti sono invitati a non consumare il prodotto e a riportarlo al punto vendita.
- L'annuncio di In's sul richiamo di filetti di tonno Selezione Più
- L'avviso ai clienti che hanno acquistato i filetti di tonno
- Cos'è l'istamina e quali sono i rischi per l'uomo
L’annuncio di In’s sul richiamo di filetti di tonno Selezione Più
Il comunicato di supermercati In’s è stato pubblicato in data 2 novembre. Il richiamo riguarda il lotto di produzione 76504-01-001, in confezione da 250 grammi, con tutte le scadenze. Il prodotto è realizzato da Jude Foods India Private Limited presso lo stabilimento Jude Foods India Private Limited, 230/1 North Thamaraikulam (India).
Il motivo del richiamo è la possibile presenza di istamina in quantità superiore rispetto a quanto consentito dai limiti di legge.
L’avviso ai clienti che hanno acquistato i filetti di tonno
La nota diffusa da In’s contiene un avviso rivolto ai consumatori che hanno acquistato i filetti di tonno surgelati a marchio Selezione Più oggetto di richiamo. I clienti sono invitati “a non consumare il prodotto e a restituirlo al punto vendita” affinché si possa così procedere alla sua sostituzione o al rimborso.
Supermercati In’s, in chiusura di comunicato, ha tenuto a precisare inoltre che il richiamo interessa solo il lotto indicato e non i filetti di tonno Selezione Più in generale.
Cos’è l’istamina e quali sono i rischi per l’uomo
L’intossicazione da istamina, nota come la “sindrome sgombroidea“, è negli Stati Uniti d’America una delle più comuni intossicazioni da ingestione di pesce, mentre in Europa e in Italia, come riferito dall’Istituto Superiore di Sanità, i casi riportati sono pochi e scarsamente documentati.
L’istamina, spiega l’Asl Roma 3, è un “composto biologico sintetizzato naturalmente nell’uomo e negli animali”, che “si trova in tutti i pesci, normalmente a livelli bassi, anche se aumentano a temperatura ambiente”. Tale composto è formato “dalla scomposizione dell’amminoacido istidina da parte dei batteri sulla pelle o nei visceri dei pesci e nell’ambiente marino”.
Il rischio di un’elevata concentrazione di istamina dipende da:
- il rischio di contaminazione batterica quando il pesce è catturato e poi preparato;
- il rischio di proliferazione batterica nella carne dei pesci durante la conservazione, prima o dopo la vendita.
L’avvelenamento da istamina assomiglia a un’allergia. Può provocare i seguenti sintomi:
- orticaria;
- arrossamento cutaneo transitorio;
- mal di testa;
- prurito;
- tachicardia;
- nausea;
- vomito, etc.
In generale, i primi sintomi compaiono 30 minuti dopo il pasto. In rari casi, l’avvelenamento può richiedere il ricovero in ospedale, ma l’esito è generalmente favorevole.