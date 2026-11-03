Richiamo di filetti di tonno Selezione Più da supermercati In's, possibile istamina oltre i limiti in un lotto

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I supermercati In’s hanno annunciato il richiamo di un lotto di filetti di tonno surgelato a marchio Selezione Più a causa della possibile presenza di istamina in quantità superiore ai limiti di legge. I clienti sono invitati a non consumare il prodotto e a riportarlo al punto vendita.

L’annuncio di In’s sul richiamo di filetti di tonno Selezione Più

Il comunicato di supermercati In’s è stato pubblicato in data 2 novembre. Il richiamo riguarda il lotto di produzione 76504-01-001, in confezione da 250 grammi, con tutte le scadenze. Il prodotto è realizzato da Jude Foods India Private Limited presso lo stabilimento Jude Foods India Private Limited, 230/1 North Thamaraikulam (India).

Il motivo del richiamo è la possibile presenza di istamina in quantità superiore rispetto a quanto consentito dai limiti di legge.

Supermercati In's

L’avviso ai clienti che hanno acquistato i filetti di tonno

La nota diffusa da In’s contiene un avviso rivolto ai consumatori che hanno acquistato i filetti di tonno surgelati a marchio Selezione Più oggetto di richiamo. I clienti sono invitati “a non consumare il prodotto e a restituirlo al punto vendita” affinché si possa così procedere alla sua sostituzione o al rimborso.

Supermercati In’s, in chiusura di comunicato, ha tenuto a precisare inoltre che il richiamo interessa solo il lotto indicato e non i filetti di tonno Selezione Più in generale.

Cos’è l’istamina e quali sono i rischi per l’uomo

L’intossicazione da istamina, nota come la “sindrome sgombroidea“, è negli Stati Uniti d’America una delle più comuni intossicazioni da ingestione di pesce, mentre in Europa e in Italia, come riferito dall’Istituto Superiore di Sanità, i casi riportati sono pochi e scarsamente documentati.

L’istamina, spiega l’Asl Roma 3, è un “composto biologico sintetizzato naturalmente nell’uomo e negli animali”, che “si trova in tutti i pesci, normalmente a livelli bassi, anche se aumentano a temperatura ambiente”. Tale composto è formato “dalla scomposizione dell’amminoacido istidina da parte dei batteri sulla pelle o nei visceri dei pesci e nell’ambiente marino”.

Il rischio di un’elevata concentrazione di istamina dipende da:

il rischio di contaminazione batterica quando il pesce è catturato e poi preparato;

il rischio di proliferazione batterica nella carne dei pesci durante la conservazione, prima o dopo la vendita.

L’avvelenamento da istamina assomiglia a un’allergia. Può provocare i seguenti sintomi:

orticaria;

arrossamento cutaneo transitorio;

mal di testa;

prurito;

tachicardia;

nausea;

vomito, etc.

In generale, i primi sintomi compaiono 30 minuti dopo il pasto. In rari casi, l’avvelenamento può richiedere il ricovero in ospedale, ma l’esito è generalmente favorevole.