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Coop ha richiamato un lotto di filetti di alici per possibile presenza di istamina oltre i limiti consentiti.

Il lotto LVS157, con codice EAN 8001120664822 e scadenza 6 dicembre 2027, va restituito al punto vendita.

Il consumo può provocare sindrome sgombroide con sintomi cutanei, gastrointestinali, neurologici ed emodinamici anche a distanza di poche ore.

Rischio chimico. La catena Coop ha reso noto di aver richiamato dei filetti di alici dai supermercati per possibile presenza di istamina oltre i limiti normativi consentiti. Nel caso in cui si siano acquistate le confezioni del lotto coinvolto, vanno riportate al punto vendita per sostituzione o rimborso, al fine di evitare i rischi legati al consumo.

Qual è il lotto richiamato

Conad ha disposto il richiamo di un lotto, considerato a rischio chimico, martedì 22 settembre 2026: riscontrata possibili presenza di istamina oltre i limiti normativi consentiti.

Quello che si sa è che il codice EAN è 8001120664822 e che i filetti di alici sono della marca Coop.

Ministero della Salute

Il lotto richiamato è LVS157.

La data di scadenza è fissata al 6 dicembre 2027.

Cosa fare se si sono acquistati i filetti di alici richiamati

Se avete acquistato uno dei prodotti del lotto in questione, la raccomandazione delle autorità sanitarie è di non consumarne il contenuto.

Anzi, va riportato al punto vendita per richiederne la sostituzione o il rimborso.

Cos’è l’istamina e quali sono i rischi per l’uomo

Come spiegato tra gli altri anche dalla Ulss 1 delle Dolomiti, l’intossicazione da istamina, nota anche come sindrome sgombroide si può verificare come risultato della decomposizione dell’istidina, un amminoacido presente nelle specie appartenenti alle famiglie Scombridae e Scomberascidae, tonno, sgombro, sarde, sardine, acciughe, da cui la patologia prende il nome.

Il deterioramento batterico e la produzione di istamina possono avvenire in ogni fase della ﬁliera.

Aviene in caso di conservazione del pesce a temperature inadeguate, quando non vengono mantenute costantemente sotto i 4 gradi.

La sindrome sgombroide è una patologia che si sviluppa attraverso la reazione di un enzima che si trova in alcune specie batteriche nell’intestino o nella pelle del pesce.

Il deterioramento dell’alimento non si può avvertire perché inodore e insapore.

L’istamina è già presente nel nostro corpo, serve a regolare il sistema immunitario e non è tossica di per sé.

Quando però è liberata in grandi quantità può provocare una reazione allergica che, nel caso di assunzione di un alimento deteriorato, si manifesta attraverso un’intossicazione alimentare.

La quantità di istamina necessaria per provocare degli effetti varia da soggetto a soggetto a seconda di fattori come sensibilità individuale, peso corporeo, composizione del pasto (alcool, verdure e formaggi), farmaci assunti e patologie.

La sindrome sgombroide può provocare diversi sintomi, che si manifestano da qualche minuto a qualche ora dopo l’ingestione del prodotto:

manifestazioni cutanee comuni (rash cutaneo particolarmente localizzato al viso e al collo, sensazione di intenso calore, orticaria, edema facciale, ponﬁ, iperemia congiuntivale, prurito);

(rash cutaneo particolarmente localizzato al viso e al collo, sensazione di intenso calore, orticaria, edema facciale, ponﬁ, iperemia congiuntivale, prurito); sintomi gastrointestinali (diarrea, dolore addominale, nausea, vomito, bruciore, gonﬁore della bocca e della lingua);

(diarrea, dolore addominale, nausea, vomito, bruciore, gonﬁore della bocca e della lingua); sintomi emodinamici (ipotensione, vertigini);

(ipotensione, vertigini); sintomi neurologici (mal di testa, palpitazioni, formicolio, disturbi alla visione, tremori, debolezza, sensazione di calore).

Aggiornamenti sui ritiri alimentari.