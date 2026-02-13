Richiamo di focaccine dai supermercati Conad, possibile presenza di corpi estranei in tutti i lotti

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La catena di supermercati Conad ha diffuso la nota relativa al richiamo precauzionale di tutti i lotti contenenti focaccine farcite con alcuni affettati e formaggi per la possibile presenza di corpi estranei. Sono state prodotte in provincia di Brescia, nello stabilimento di Salumifici GranTerre S.p.a..

Quali sono i lotti a rischio

Conad, in una nota informativa, ha spiegato che i lotti richiamati sono tutti quelli contenenti le focaccine farcite.

Sono state prodotte a Tornole Casaglia, in provincia di Brescia, nello stabilimento di Salumifici GranTerre S.p.a..

Conad

Le confezioni interessate hanno al loro interno:

focaccina con mortadella – EAN 8003170104488

– EAN 8003170104488 focaccina con prosciutto cotto e formaggio Edamer – EAN 8003170104457

e – EAN 8003170104457 focaccina con prosciutto crudo e formaggio Edamer – EAN 8003170104464

e – EAN 8003170104464 focaccina con salame milano e scamorza – EAN 8003170104471

e – EAN 8003170104471 focaccina con speck e scamorza affumicata – EAN 800317010449

Altri prodotti venduti da Conad non sono coinvolti nel richiamo.

Cosa fare in caso di acquisto delle focaccine coinvolte nel richiamo

Se avete acquistato uno dei prodotti, la raccomandazione è di non consumarlo.

È invece opportuno riportarlo immediatamente al punto vendita: il personale del negozio provvederà alla sostituzione o al rimborso, anche in assenza di scontrino.

Cosa fare se si inala un corpo estraneo

In caso di inalazione di un corpo estraneo, come un boccone di cibo o un pezzo di plastica, il consiglio di Humanitas è di capire prima di tutto se l’ostruzione sia:

parziale (il soggetto tossisce e respira);

(il soggetto tossisce e respira); completa (il soggetto non respira).

Nel primo caso non si interviene, nel secondo invece è opportuno chiamare i soccorsi e, nell’attesa, procedere con le manovre di disostruzione.

La più nota è quella di Heimlich, che non va però utilizzata con bambini al di sotto dell’anno (nel loro caso, infatti, vanno adagiati a pancia in giù sull’avambraccio di chi effettua la manovra e colpiti 5 volte tra le scapole col palmo della mano, in maniera decisa. Se il corpo estraneo non si smuove, il bimbo va girato a pancia in su e, con indice e medio, va pressato sul torace per 5 volte, al centro della linea tra i capezzoli, alternando questa manovra a colpi interscapolari finché il passaggio dell’aria non risulti nuovamente possibile).