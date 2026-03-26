Richiamo di formaggio a latte crudo La Magnocchetta per Escherichia Coli, quali sono i rischi se consumato

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Ancora un richiamo di prodotti alimentari per rischio chimico. Il Ministero della Salute ha diramato un avviso di richiamo di un lotto di formaggio a latte crudo “La Magnocchetta”. Per gli esperti potrebbe contenere la presenza del batterio Escherichia coli. Il pericolo riguarda contaminazioni microbiologiche che possono causare infezioni intestinali anche gravi. Il consiglio delle autorità è dunque di non consumare il prodotto in caso di acquisto e di segnalarlo.

Richiamo di formaggio La Magnocchetta, cosa è stato segnalato

Come accennato, il richiamo è stato disposto per un rischio microbiologico legato alla possibile presenza di Escherichia coli nel prodotto. Il formaggio in questione è realizzato con latte crudo, cioè non sottoposto a pastorizzazione. Una condizione che può favorire la presenza di batteri patogeni.

L’avviso riguarda un lotto del prodotto, il 120/12/1/25, con etichetta “La Magnocchetta-Valchiavenna-formaggio a latte crudo” da circa quattro chili. Il marchio di identificazione del produttore IT H4J93 CE.

Ministero della Salute

Il Ministero della Salute raccomanda ai consumatori di non consumare il prodotto appartenente ai lotti segnalati e di restituirlo al punto vendita. Situazioni simili sono già state registrate in altri richiami di prodotti caseari.

Cos’è l’Escherichia coli e perché è pericoloso

L’Escherichia coli è un batterio normalmente presente nell’intestino umano e animale. Alcuni ceppi, però, sono patogeni e possono causare infezioni anche gravi.

I gruppi più pericolosi sono quelli produttori di tossine, come lo STEC, che possono provocare disturbi gastrointestinali e complicanze sistemiche. In questo caso l’azione è esercitata dall’esotossina chiamata Shiga (Stx).

Le infezioni da STEC possono trasmettersi in vari modi, tra cui consumo di alimenti contaminati, contatto con animali infetti, ingestione di acqua contaminata e contatto con persone infette.

Quali sono i sintomi

L’infezione viene catalizzata principalmente attraverso alimenti contaminati, tra cui carne poco cotta e prodotti a base di latte crudo. I sintomi più comuni includono:

diarrea, spesso con presenza di sangue;

dolori addominali;

nausea e vomito;

febbre.

Nella maggior parte dei casi il contagio si risolve spontaneamente, ma in alcune situazioni può evolvere in forme più gravi. Le complicanze possono colpire soprattutto bambini, anziani e persone con sistema immunitario compromesso.

I rischi più gravi: la sindrome emolitico uremica

Tra le complicanze più serie spicca la sindrome emolitico uremica (SEU), una malattia rara che può causare grave insufficienza renale. Questa condizione colpisce soprattutto i bambini piccoli e può richiedere ricovero ospedaliero.

Si tratta di una condizione che impedisce la sintesi proteica delle cellule. È caratterizzata da una triade patologica che comprende:

anemia emolitica (distruzione globuli rossi);

trombocitopenia (basso numero di piastrine);

danno renale.

Perché i formaggi a latte crudo sono più a rischio

I formaggi a latte crudo non subiscono trattamenti termici a elevate temperature in grado di eliminare i batteri. Da qui l’aumento esponenziale del rischio microbiologico, soprattutto nei prodotti freschi o poco stagionati.

Secondo il Ministero della Salute, questi alimenti possono essere veicolo di infezioni batteriche se non vengono rispettate rigorose condizioni igieniche lungo tutta la filiera.