Richiamo di formaggio brie dalla Francia per rischio Listeria monocytogenes, i lotti interessati

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Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo di alcuni lotti di formaggio Brie francese per rischio Listeria monocytogenes: coinvolte forme da 1 kg e vaschette di Speck e Brie “Re dei Sapori” vendute da Migross. La listeriosi può essere grave per anziani, immunodepressi e donne incinte.

Richiamo di formaggio Brie a rischio

Il nuovo avviso di sicurezza alimentare riguarda un formaggio Brie di importazione francese, ritirato dal mercato italiano per un possibile rischio microbiologico legato al batterio Listeria monocytogenes.

Il provvedimento, reso ufficiale il 17 settembre, riguarda forme di Brie da circa 3 kg, distribuite a marchio Brie Tour de Marze e prodotte dalla ditta francese SASU Pâturages Comtois nello stabilimento di Aboncourt-Gesincourt (marchio di identificazione FR 70.002.001 CE).

Ministero della Salute

L’altro formaggio ritirato

Curiosamente, la stessa tipologia di formaggio stata oggetto di richiamo anche in un secondo prodotto: vaschette da 90 grammi di Speck e Brie a marchio “Re dei Sapori”, vendute nei punti vendita della catena Migross e confezionate dal Prosciuttificio San Michele di Traversetolo, in provincia di Parma (marchio IT N5U7E CE).

In questo caso i lotti da evitare sono tre:

F262260011 (scadenza 3 ottobre 2026);

(scadenza 3 ottobre 2026); F262190146 (scadenza 26 settembre 2026);

(scadenza 26 settembre 2026); F262190143 (scadenza 26 settembre 2026).

Chi ha già acquistato uno di questi prodotti è invitato a non consumarlo e a riportarlo al punto vendita per ottenere sostituzione o rimborso.

Listeria monocytogenes, i rischi

La listeriosi è un’infezione causata dal batterio Listeria monocytogenes, capace di sopravvivere e persino moltiplicarsi anche alle basse temperature del frigorifero, una caratteristica che la rende particolarmente insidiosa negli alimenti pronti al consumo come i formaggi molli.

Nella maggior parte delle persone sane l’infezione si manifesta con sintomi lievi, simili a quelli di un’influenza, che si risolvono spontaneamente in pochi giorni. Il quadro cambia radicalmente nei soggetti fragili: anziani, persone immunodepresse per patologie o terapie, e donne in gravidanza rischiano complicazioni gravi come meningite, setticemia o infezioni localizzate.

Nelle gestanti, in particolare, il batterio può attraversare la placenta e colpire il feto, provocando aborto, morte fetale, parto pretermine o gravi infezioni nel neonato nel primo mese di vita. Non a caso, pur essendo meno diffusa di altre tossinfezioni alimentari come salmonellosi e campilobatteriosi, la listeriosi presenta il tasso più alto di ospedalizzazione e mortalità tra tutte le zoonosi.

I formaggi più a rischio

I formaggi molli a crosta fiorita, come Brie e Camembert, e quelli a pasta erborinata come il gorgonzola, sono considerati tra gli alimenti più esposti alla contaminazione da Listeria monocytogenes, insieme ai formaggi prodotti con latte crudo non pastorizzato.

Il fattore determinante è l’umidità: gli ambienti umidi e poco acidi favoriscono la moltiplicazione del batterio, mentre le stagionature lunghe la ostacolano fino a eliminarla quasi del tutto. Per questo motivo formaggi a pasta dura e ben stagionati, come Parmigiano Reggiano e pecorino, restano sicuri anche per le donne in gravidanza, pur se realizzati con latte crudo. Restano invece sconsigliati, soprattutto per le categorie più fragili, anche patè, latte crudo, salmone affumicato, salumi poco stagionati e alimenti poco cotti.