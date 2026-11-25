Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Il ministero della Salute ha diramato un richiamo riguardante due lotti di formaggio acquistabile nei supermercati Iperal con il marchio “Più Bassi Sempre”. Il motivo della segnalazione è che nella merce in questione è possibile che sia presente Salmonella spp. In particolare, il provvedimento riguarda il prodotto della Latteria Villapinta Iemoli, confezionato in vaschette da circa 300 grammi.

Supermercati Iperal, richiamo di formaggio per rischio salmonella: i lotti interessati

I lotti segnalati dal ministero sono il 616217, con data di scadenza 2 dicembre 2026, e il 616318, con data di scadenza 3 dicembre 2026. Si tratta dei soli due riferimenti da controllare per capire se il formaggio comprato rientra nel richiamo.

I dettagli sul formaggio richiamato

Il prodotto è commercializzato con l’etichetta “Più Bassi Sempre” ed è riconducibile alla Latteria Villapinta Iemoli. Il produttore è la Società Agricola Iemoli Stefano, Ivan e Teodoro s.s..

Ministero della Salute

Il confezionamento è stato curato da Iperal Supermercati Spa, nello stabilimento di via Viganò 140, a Giussano, in provincia di Monza e Brianza. Il marchio di identificazione riportato è IT S3Y2S UE.

In via precauzionale, Iperal ha raccomandato di non mangiare il formaggio dei due lotti segnalati, anche se la confezione è integra. Chi fosse in possesso di una vaschetta coinvolta nel richiamo può restituirla al punto vendita nel quale è stata acquistata.

Cos’è la salmonella: trasmissione e terapia

La salmonella è uno dei batteri più frequentemente responsabili di infezioni trasmesse attraverso gli alimenti, sia in casi sporadici sia in epidemie. Esistono oltre 2.000 sierotipi, ma quelli più diffusi nell’uomo e negli animali sono Salmonella enteritidis e Salmonella typhimurium.

Le salmonellosi si distinguono in forme tifoidee, responsabili della febbre tifoide e delle febbri enteriche, e forme non tifoidee, che provocano soprattutto disturbi gastrointestinali. Queste ultime rappresentano una delle principali cause di tossinfezioni alimentari nel mondo industrializzato.

I principali serbatoi del batterio sono gli animali e l’ambiente. La trasmissione avviene attraverso alimenti contaminati, acqua non potabile, animali domestici e superfici o utensili infetti.

La terapia nella maggior parte dei casi è di supporto e prevede il reintegro di liquidi e sali minerali persi attraverso vomito e diarrea. Gli antibiotici non sono generalmente indicati nelle forme lievi, mentre vengono utilizzati nei casi gravi e nei pazienti più vulnerabili.