Richiamo di formaggio Iperal per salmonella, coinvolti i lotti 616217 e 616318: "Non consumare il prodotto"
Supermercati Iperal, richiamo di formaggio con l'etichetta "Più Bassi Sempre" per rischio salmonella: i lotti interessati
Il ministero della Salute ha diramato un richiamo riguardante due lotti di formaggio acquistabile nei supermercati Iperal con il marchio “Più Bassi Sempre”. Il motivo della segnalazione è che nella merce in questione è possibile che sia presente Salmonella spp. In particolare, il provvedimento riguarda il prodotto della Latteria Villapinta Iemoli, confezionato in vaschette da circa 300 grammi.
- Supermercati Iperal, richiamo di formaggio per rischio salmonella: i lotti interessati
- I dettagli sul formaggio richiamato
- Cos'è la salmonella: trasmissione e terapia
Supermercati Iperal, richiamo di formaggio per rischio salmonella: i lotti interessati
I lotti segnalati dal ministero sono il 616217, con data di scadenza 2 dicembre 2026, e il 616318, con data di scadenza 3 dicembre 2026. Si tratta dei soli due riferimenti da controllare per capire se il formaggio comprato rientra nel richiamo.
I dettagli sul formaggio richiamato
Il prodotto è commercializzato con l’etichetta “Più Bassi Sempre” ed è riconducibile alla Latteria Villapinta Iemoli. Il produttore è la Società Agricola Iemoli Stefano, Ivan e Teodoro s.s..
Il confezionamento è stato curato da Iperal Supermercati Spa, nello stabilimento di via Viganò 140, a Giussano, in provincia di Monza e Brianza. Il marchio di identificazione riportato è IT S3Y2S UE.
In via precauzionale, Iperal ha raccomandato di non mangiare il formaggio dei due lotti segnalati, anche se la confezione è integra. Chi fosse in possesso di una vaschetta coinvolta nel richiamo può restituirla al punto vendita nel quale è stata acquistata.
Cos’è la salmonella: trasmissione e terapia
La salmonella è uno dei batteri più frequentemente responsabili di infezioni trasmesse attraverso gli alimenti, sia in casi sporadici sia in epidemie. Esistono oltre 2.000 sierotipi, ma quelli più diffusi nell’uomo e negli animali sono Salmonella enteritidis e Salmonella typhimurium.
Le salmonellosi si distinguono in forme tifoidee, responsabili della febbre tifoide e delle febbri enteriche, e forme non tifoidee, che provocano soprattutto disturbi gastrointestinali. Queste ultime rappresentano una delle principali cause di tossinfezioni alimentari nel mondo industrializzato.
I principali serbatoi del batterio sono gli animali e l’ambiente. La trasmissione avviene attraverso alimenti contaminati, acqua non potabile, animali domestici e superfici o utensili infetti.
La terapia nella maggior parte dei casi è di supporto e prevede il reintegro di liquidi e sali minerali persi attraverso vomito e diarrea. Gli antibiotici non sono generalmente indicati nelle forme lievi, mentre vengono utilizzati nei casi gravi e nei pazienti più vulnerabili.