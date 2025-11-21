Richiamo di formaggio raclette da 5 catene di supermercati per possibile Listeria, coinvolti diversi lotti

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Rischio microbiologico. Le catene dei supermercati Gros Cidac, Iper, Italmark, Tigros e Conad hanno reso noto di aver richiamato del formaggio raclette dai loro punti vendita. Si tratta del formaggio francese Raclette de Saison a marchio Entremont Terroirs & Sélection, e il motivo è la possibile presenza di 4 lotti contaminati da Listeria Monocytogenes.

Quali sono i lotti con Listeria

Mercoledì 19 novembre è stato disposto il richiamo dei lotti.

Quello che si sa è che il marchio di identificazione dello stabilimento è FR22.061.015CE e che il formaggio è stato prodotto da Entremont Alliance, nella sede di Glomel, in Bretagna.

Uno dei formaggi oggetto del ritiro da parte del Ministero della Salute

I prodotti pesano 7 kg a forma.

Questi i lotti ritirati:

1551215-04 (scadenza 15 dicembre 2025)

(scadenza 15 dicembre 2025) 1551222-03 (scadenza 22 dicembre 2025)

(scadenza 22 dicembre 2025) 1551222-00 (scadenza 22 dicembre 2025)

(scadenza 22 dicembre 2025) 1560105-01 (scadenza 5 gennaio 2026)

Cosa fare se si è acquistato il formaggio richiamato

Se avete acquistato uno dei prodotti del lotto in questione, la raccomandazione del Ministero della Salute è di non consumarne il contenuto.

Anzi, va riportato al punto vendita per richiederne la sostituzione o il rimborso.

Cosa si rischia con la listeriosi

Tutti i dettagli sull’infezione da batterio Listeria monocytogenes – Listeriosi – sono riportati sul sito del Ministero della Salute.

Si tratta di un batterio molto diffuso nell’ambiente, in grado di resistere anche alle basse temperature.

Il rischio infezione riguarda soprattutto i soggetti fragili: donne incinte, anziani, neonati e persone immunodepresse, che potrebbero sviluppare una forma grave della malattia a prescindere dalle quantità di cibo contaminato ingerito.

Il consiglio è consumare i cibi dopo la cottura, visto che il batterio non sopravvive, e soprattutto tenerli separati da altri cibi durante le fasi di preparazione: il batterio, infatti, può comunque contaminare cibi già cotti.

Gli alimenti a rischio sono diversi, tra cui:

latte

verdura

formaggi molli

carni poco cotte

insaccati poco stagionati