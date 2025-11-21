Richiamo di formaggio raclette da 5 catene di supermercati per possibile Listeria, coinvolti diversi lotti
Formaggio raclette ritirato dai supermercati per possibile presenza di Listeria: quali sono i lotti, i rischi e cosa fare in caso di acquisto e/o consumo
Rischio microbiologico. Le catene dei supermercati Gros Cidac, Iper, Italmark, Tigros e Conad hanno reso noto di aver richiamato del formaggio raclette dai loro punti vendita. Si tratta del formaggio francese Raclette de Saison a marchio Entremont Terroirs & Sélection, e il motivo è la possibile presenza di 4 lotti contaminati da Listeria Monocytogenes.
- Quali sono i lotti con Listeria
- Cosa fare se si è acquistato il formaggio richiamato
- Cosa si rischia con la listeriosi
Quali sono i lotti con Listeria
Mercoledì 19 novembre è stato disposto il richiamo dei lotti.
Quello che si sa è che il marchio di identificazione dello stabilimento è FR22.061.015CE e che il formaggio è stato prodotto da Entremont Alliance, nella sede di Glomel, in Bretagna.
Uno dei formaggi oggetto del ritiro da parte del Ministero della Salute
I prodotti pesano 7 kg a forma.
Questi i lotti ritirati:
- 1551215-04 (scadenza 15 dicembre 2025)
- 1551222-03 (scadenza 22 dicembre 2025)
- 1551222-00 (scadenza 22 dicembre 2025)
- 1560105-01 (scadenza 5 gennaio 2026)
Cosa fare se si è acquistato il formaggio richiamato
Se avete acquistato uno dei prodotti del lotto in questione, la raccomandazione del Ministero della Salute è di non consumarne il contenuto.
Anzi, va riportato al punto vendita per richiederne la sostituzione o il rimborso.
Cosa si rischia con la listeriosi
Tutti i dettagli sull’infezione da batterio Listeria monocytogenes – Listeriosi – sono riportati sul sito del Ministero della Salute.
Si tratta di un batterio molto diffuso nell’ambiente, in grado di resistere anche alle basse temperature.
Il rischio infezione riguarda soprattutto i soggetti fragili: donne incinte, anziani, neonati e persone immunodepresse, che potrebbero sviluppare una forma grave della malattia a prescindere dalle quantità di cibo contaminato ingerito.
Il consiglio è consumare i cibi dopo la cottura, visto che il batterio non sopravvive, e soprattutto tenerli separati da altri cibi durante le fasi di preparazione: il batterio, infatti, può comunque contaminare cibi già cotti.
Gli alimenti a rischio sono diversi, tra cui:
- latte
- verdura
- formaggi molli
- carni poco cotte
- insaccati poco stagionati