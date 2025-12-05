Richiamo di gallette di mais dai supermercati, deossinivalenolo oltre i limiti in 27 lotti: "Non consumare"

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Gallette di mais ritirate. Il Ministero della Salute ha effettuato il richiamo dai supermercati delle confezioni vendute coi marchi Dietnatural, Langalletta, Terra Verde Bio, San e Bun, La Grande Ruota e Brezzo per livelli di deossinivalenolo oltre i limiti di legge rilevati in 27 lotti. In caso di acquisto, è sconsigliato il consumo: il prodotto va consegnato al punto vendita per la sostituzione o il rimborso. Il deossinivalenolo, conosciuto anche come DON o vomitossina, infatti è una tra le micotossine più diffuse negli alimenti, soprattutto nei cereali tra cui grano, orzo e mais.

I lotti delle gallette richiamate

I prodotti interessati sono i seguenti:

Dietnatural, gallette di mais pignoletto integrale, confezioni da 150 grammi: i lotti sono A2518, B2580, B2581, E2501, E2502, F2533, F2534, I2502, M2501, con scadenza fissata tra il 27 gennaio 2026 e il 13 novembre 2026

Langalletta, gallette di mais integrale pignoletto, confezioni da 150 grammi: il primo lotto è A2549, scadenza al 31 gennaio 2026; il secondo lotto è B2568 , scadenza fissata al 21 febbraio 2026; il terzo lotto è E2589 , scadenza al 27 maggio 2026; il quarto lotto è C2553 , scadenza al 17 marzo 2025

Terra Verde Bio, gallette di mais integrale, confezioni da 150 grammi: i lotti sono B2509, D2557, F2526, G2528, I2531, L2524, con scadenza fissata da il 4 febbraio 2026 e il 30 ottobre 2026

Cortilia , gallette di mais integrale pignoletto, confezioni da 150 grammi: i lotti sono A2549, I2516, con scadenze rispettivamente fissate al 31 gennaio 2026 e al 10 settembre 2026

San e Bun , gallette bio, confezioni da 150 grammi: i lotti sono A2521, E2543, I2511, con scadenze rispettivamente fissate al 7 gennaio 2026, 22 maggio 2026, 10 settembre 2026

La Grande Ruota , Soffi di Mais, confezioni da 150 grammi: il lotto è B2585, scadenza al 17 marzo 2026

Brezzo, le gallette gustose e croccanti mais integrale, confezioni da 150 grammi: i lotti sono C2554, G2531, con scadenze rispettivamente al 17 marzo 2026 e al 14 luglio 2026

L’azienda produttrice è la stessa: si tratta della Langalletta Srl con sede a Santa Vittoria d’Alba, in provincia di Cuneo.

Le indicazioni del Ministero della Salute

Nel caso si sia entrati in possesso di una delle confezioni dei lotti interessati si deve procedere in due modi come indicato dal Ministero della Salute:

in primis, evitare di consumarlo;

dopodiché, restituirlo al punto vendita per chiedere il rimborso

Coop, che ha diffuso il richiamo del prodotto a proprio marchio, ha inoltre comunicato che per avere ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde gratuito 800 805580.

Gli effetti del deossinivalenolo sull’uomo e sugli animali

Come spiegato dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), il deossinivalenolo (detta anche DON o vomitossina) è una micotossina prodotta principalmente da alcune specie di funghi Fusarium ed è presente prevalentemente nei cereali.

Secondo il Servizio sanitario regionale Emilia-Romagna, però, le informazioni sulla sua pericolosità sono ancora incomplete.

Nonostante questo va comunque sottolineato che si tratta di una micotossina che interferisce nella sintesi proteica alterando la funzionalità cellulare, provocando:

disturbi gastrointestinali

perdita di peso

di alterazione dei processi di difesa immunitaria

Per quel che riguarda gli animali, l’Asl di Alessandria spiega che il deossinivalenolo:

nei suini: è associata a un rifiuto del mangime e raramente anche al vomito;

è associata a un rifiuto del mangime e raramente anche al vomito; nei bovini: è documentato un calo dell’ingestione alimentare, sebbene i meccanismi di bioconversione ruminale riducono fortemente gli effetti tossici di questa micotossina