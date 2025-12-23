Richiamo di Gran fesa di tacchino dai supermercati Esselunga per possibile presenza di Listeria in un lotto

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Richiamo per fesa di tacchino nei supermercati Esselunga. È stato ritirato in via precauzionale un lotto di “Gran fesa di tacchino arrosto” della Lenti da 100 grammi per possibile presenza di Listeria. Chi lo ha acquistato non deve consumarlo e può restituirlo al punto vendita. Il richiamo riguarda esclusivamente il lotto indicato nell’avviso, ovvero quello relativo alla data di scadenza 3/01/2026.



Il richiamo della fesa di tacchina

Esselunga ha avviato un richiamo per della fesa di tacchino arrosto della Lenti, a seguito del rischio di una “possibile contaminazione”.

L’avviso emanato dal ministero della Salute in data 22 dicembre 2025 riguarda la “Gran fesa di tacchino arrosto” e indica che il prodotto è stato già ritirato dalla vendita in via precauzionale.

Ministero della salute Richiamo per Gran fesa di tacchino arrosto

Secondo quanto comunicato, il richiamo interessa un solo lotto e non viene esteso ad altre produzioni. In questi casi, la raccomandazione per i consumatori è di verificare le informazioni riportate in etichetta e attenersi alle indicazioni diffuse dalla catena e dagli avvisi ufficiali.

Lotto interessato: informazioni utili

Il prodotto oggetto del richiamo è il GRAN FESA DI TACCHINO a marchio LENTI, venduto in vasetto da 100 grammi.

Il lotto indicato nell’avviso è associato a una scadenza/termine minimo di conservazione del 3/01/2026. Il produttore riportato è Rugger S.R.L, con stabilimento in Via Tetti Giro n.7, 10026 Santena (TO) e marchio di identificazione IT 1048L CE.

Il motivo del richiamo è esplicitato come “possibile presenza di Listeria Monocytegenes”, senza ulteriori specifiche sulla natura dell’eventuale contaminazione.

Cosa devono fare i consumatori che hanno acquistato il lotto

Nell’avviso si legge l’indicazione operativa: chi avesse acquistato il prodotto non deve consumarlo e deve restituirlo al punto vendita per ottenere il rimborso.

La misura è presentata come cautelativa: il prodotto interessato è stato ritirato dalla vendita e l’invito riguarda chi può averlo già acquistato e conservato in casa.

In presenza di richiami per rischio microbiologico, la regola resta quella di non assaggiare il prodotto “per prova” per via della pericolosità e di basarsi su lotto e scadenza riportati in etichetta.