Richiamo di hamburger di bovino dai supermercati di Il Gigante, manca la data di scadenza: il lotto ritirato
I supermercati Il Gigante hanno diffuso una nota di richiamo relativa a un lotto di hamburger di carne bovina di razza Chianina: tutti i dettagli
I supermercati Il Gigante hanno diramato una nota di richiamo precauzionale per un lotto di hamburger di bovino di razza chianina prodotti da Coprocar S. Nicolò. Il motivo indicato sull’avviso è ricondotto a un errore di etichettatura: sulle confezioni di carne, infatti, non è indicata la data di scadenza.
I dettagli del richiamo sull’hamburger nei supermercati Il Gigante
L’hamburger oggetto del richiamo diffuso dai supermercati Il Gigante, che ha numero di lotto 25-2839, è venduto nei punti vendita in vaschette dal peso pari a 360 grammi circa.
Il nome completo del produttore è Cooperativa Produttori Carne cc.dd. S. Nicolò Società Cooperativa Agricola e lo stabilimento di produzione si trova in via dello Scalo 14, a Montecastrilli, in provincia di Terni (marchio di identificazione IT 2376/S UE).
La confezione di hamburger di carne bovina (razza Chianina) oggetto del richiamo diffuso dai supermercati Il Gigante per la mancanza dell’indicazione sulla data di scadenza.
La raccomandazione ai clienti sul richiamo sull’hamburger
A scopo precauzionale, la raccomandazione ai clienti dei supermercati Il Gigante che hanno acquistato la confezione di hamburger di bovino è quella di riconsegnare il prodotto con il numero di lotto indicato nella nota di richiamo al punto vendita in cui è stato effettuato l’acquisto.
La data di scadenza della confezione di hamburger di bovino richiamata dai supermercati Il Gigante, come si legge nell’avviso, è: 10 ottobre 2025.
Cosa si rischia se si mangia un alimento scaduto
Come si legge sul sito di Humanitas Medical Care. la rete di centri medici e centri prelievi di Humanitas, mangiare un alimento oltre la data di scadenza può causare un’intossicazione alimentare, con sintomi quali febbre, brividi, crampi allo stomaco, diarrea, nausea e vomito.
Si tratta, più nello specifico, di infezioni o irritazioni gastrointestinali, provocate in via principale da batteri e virus, ma anche da parassiti o agenti chimici nocivi.