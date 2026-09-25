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Rischio microbiologico. Il Ministero della Salute ha reso noto di aver richiamato dei hamburger di bufalo prodotti dalla società Ambrosini Carni per la presenza di salmonella. Le autorità hanno quindi segnalato il lotto numero 7726019083. Il prodotto non va consumato, ma va immediatamente riportato al punto vendita per evitare rischi legati alla salute.

Qual è il lotto contaminato dalla salmonella

Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro di un lotto, considerato a rischio microbiologico, il 24 settembre 2026. Lo ha fatto dopo aver riscontrato la presenza di salmonella.

Quello che si sa è che la sede dello stabilimento è a Brusaporto, in provincia di Bergamo.

Ministero della Salute

Il lotto in questione è il numero 7726019083, con triplice data di scadenza fissata al 27, 28 e 29 settembre 2026.

Cosa fare se si sono acquistati gli hamburger richiamati

Se avete acquistato una confezione del lotto in questione, la raccomandazione delle autorità sanitarie è di non consumarne il contenuto.

Anzi, va riportato al punto vendita per richiederne la sostituzione o il rimborso.

Cosa si rischia con la salmonellosi

La salmonellosi è una delle più frequenti infezioni alimentari nell’uomo. Secondo il Ministero della Salute, tra le principali cause ci sono gli alimenti di origine avicola, in particolare uova e prodotti a base di uova.

Nell’uomo, la salmonellosi si manifesta soprattutto come enterocolite, un’infiammazione che coinvolge l’intestino tenue e il colon. La gravità della salmonellosi dipende dal sierotipo di Salmonella responsabile dell’infezione, dalla quantità di microrganismi ingeriti e dai fattori di resistenza del paziente.

La salmonella può colpire mammiferi, uccelli, rettili e anfibi, mentre i carnivori sono poco ricettivi.

Sono considerati soggetti a rischio per la salmonellosi soprattutto anziani, bambini e donne in gravidanza, oltre alle persone affette da anemia falciforme e agli individui con Hiv. In questi ultimi, l’infezione da salmonella può manifestarsi anche con episodi ricorrenti di septicemia non tifoidea.