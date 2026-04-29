Richiamo di integratori alimentari Arcangea allo zinco, livelli eccessivi di piombo nei flaconi di 3 lotti

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È scattato il richiamo, come segnalato dal Ministero della Salute, per due lotti di integratori alimentari di zinco liposomiale e un lotto di Vistal-Gea a marchio Arcangea in quanto sono stati riscontrati nei prodotti eccessivi livelli di piombo. A informare il Ministero è stato il produttore, il cui stabilimento si trova in via Gessi 18, a Borghi, in provincia di Forlì-Cesena.

Richiamo di integratori alimentari Arcangea allo zinco, 3 lotti coinvolti: eccessivi livelli di piombo

Gli integratori in questione sono i seguenti: Zinco liposomiale, in confezioni da 60 capsule (400 mg), appartenente ai lotti numero 25307 con il termine minimo di conservazione (TMC) 11/2028 e 26036 con il TMC 02/2029.

Vistal-Gea, in confezioni da 60 capsule (500 mg), con il numero di lotto 26019 e il TMC 01/2029.

Ministero della Salute

Cosa fare in caso di acquisto del prodotto

Il richiamo è datato tra il 7 e il 13 aprile. Tuttavia il Ministero ha pubblicato solamente il 29 aprile gli avvisi del richiamo stesso.

Viene suggerito, a scopo precauzionale, di non consumare gli integratori appartenenti ai lotti coinvolti. Chi ha comprato il prodotto lo può restituire al punto vendita d’acquisto.

Perché alcuni alimenti possono contenere livelli elevati di piombo

L’eccessivo livello di piombo nel cibo è una preoccupazione per la sicurezza alimentare in quanto si tratta di una sostanza tossica. Il piombo può accumularsi nel corpo, provocando danni alla salute, inclusi problemi neurologici, renali e cardiovascolari.

Alcuni cibi possono avere alti livelli di piombo a causa di contaminazioni ambientali.

L’assunzione cronica di piombo, anche a bassi livelli, può avere conseguenze gravi come neurotossicità, effetti cardiovascolari, danni renali ed ematologici.

L’Unione Europea ha aggiornato i livelli massimi consentiti di piombo in vari cibi per ridurne l’assunzione da parte delle persone (Regolamenti UE 2021/1317 e 2021/1323). Il monitoraggio del piombo avviene nel corso di tutta la filiera agroalimentare.

I consigli per ridurre l’esposizione al piombo

Per ridurre l’esposizione, gli esperti consigliano di variare l’alimentazione, lavare sempre in modo accurato frutta e verdura e controllare le fonti in cui passa l’acqua, come ad esempio assicurarsi che le tubature non rilascino piombo per evitare che il liquido venga contaminato.