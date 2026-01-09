Richiamo di latte Granarolo per bambini, rischio contaminazione: 3 lotti ritirati dai supermercati

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Richiamo di tre lotti di latte Granarolo della linea Bimbi per la possibile presenza di un contaminante microbiologico. I supermercati Decò hanno segnalato il ritiro che è stato effettuato a scopo precauzionale da parte dell’azienda produttrice, la quale invita i consumatori a non somministrare l’alimento. Chi avesse acquistato il prodotto in questione può consegnarlo al punto vendita d’acquisto e farsi rimborsare o sostituirlo con un altro articolo.

Richiamo di latte Granarolo, quali lotti sono stati ritirati

Il richiamo ha riguardato tre lotti di latte di proseguimento 2 UHT della linea Bimbi.

Il prodotto in questione era presente negli scaffali dei supermercati in confezioni da 2×500 ml con i seguenti numeri di lotto

Q5185B– con i termini minimi di conservazione (TMC) 30/03/2026

Q5312B– con i termini minimi di conservazione (TMC) 04/08/2026

Q5351B– con i termini minimi di conservazione (TMC) 12/09/2026

Supermercati Decò

Dove è stato prodotto il latte

L’azienda Granarolo SpA ha prodotto il latte di proseguimento richiamato nello stabilimento che ha sede in via G. Verdi 74, nel comune di Soliera, in provincia di Modena (marchio di identificazione IT 08 4 CE).

Il richiamo del latte Granarolo arriva a pochi giorni di distanza dal maxi richiamo di latte per neonati di Nestlé; richiamo che è stato effettuato in diversi Paesi, tra cui l’Italia. Anche in quel caso, la decisione a scopo precauzionale è stata presa per un rischio microbiologico.

“A oggi – aveva rassicurato Nestlé – non ci sono conferme di disturbi associati al consumo dei prodotti interessati dal richiamo”. Ciò nonostante, l’azienda aveva rimarcato l’importanza di “non consumare il prodotto”.

Contaminazione microbiologica degli alimenti, cosa significa

I contaminanti biologici sono organismi viventi chiamati anche microrganismi, che possono vivere ovunque.

Possono essere presenti nei cibi, nell’acqua, nel suolo e nell’aria, nell’organismo umano e negli animali. Possono essere:

batteri

muffe

lieviti

virus

parassiti

Nella maggior parte dei casi, sono i batteri a contaminare gli alimenti. Possono essere divisi in patogeni, cioè quelli che possono determinare malattie se ingeriti, e in non patogeni, cioè quelli che non provocano alcun danno al nostro organismo.