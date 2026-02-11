Richiamo di latte in polvere Aptamil e Mellin coinvolge 76 lotti, il motivo è sempre la tossina cereulide

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Prosegue il richiamo di latte in polvere. Dopo diversi prodotti Nestlè, il Ministero della Salute ha indicato anche 76 lotti relativi ad Aptamil e Mellin, sempre per una potenziale contaminazione microbiologica: in alcune confezioni potrebbe esserci la presenza di cereulide. Si tratta di una tossina batterica prodotta dal Bacillus cereus presente in un olio, che ha scatenato centinaia di richiami in tutta Europa dopo le nuove linee guida EFSA sui limiti di cereulide.

I lotti richiamati da Aptamil e Mellin

Il Ministero della Salute, venerdì 6 febbraio, ha diffuso 15 richiami relativi a diversi prodotti Aptamil e Mellin.

In tutto, i lotti coinvolti sono 76, tutti commercializzati da Danone Nutricia Spa e prodotti da Nutricia (in tre diversi stabilimenti: Polonia, Irlanda, Olanda).

Ministero della Salute

Aptamil

Aptamil 1 (2x55g)X3 – Latte Per Lattanti In Polvere. Lotti: 101464106, 101483730, con il termine minimo di conservazione (TMC) 07.08.2026 – 11.12.2026. Venduto in confezioni da 1100g (2X550g)

Lotti: 101464106, 101483730, con il termine minimo di conservazione (TMC) 07.08.2026 – 11.12.2026. Venduto in confezioni da 1100g (2X550g) Aptamil 1 4x750g It – Latte Per Lattanti In Polvere. Lotti: 111467704- 111478158 – 111508824, con il termine minimo di conservazione (TMC) 08.07.2026 – 08.08.2026 – 30.10.2026. Venduto in confezioni da 750 g

Lotti: 111467704- 111478158 – 111508824, con il termine minimo di conservazione (TMC) 08.07.2026 – 08.08.2026 – 30.10.2026. Venduto in confezioni da 750 g Aptamil 1 4x830g It – Latte Per Lattanti In Polvere. Lotti: 111463374 – 111473705 – 111476662 – 111488577 -111508826 – 111516238, con il termine minimo di conservazione (TMC) 05/07/2026 – 21/07/2026 – 03/08/2026 – 01/09/2026 – 30/10/2026 17/11/2026. Venduto in confezioni da 830 g

Lotti: 111463374 – 111473705 – 111476662 – 111488577 -111508826 – 111516238, con il termine minimo di conservazione (TMC) 05/07/2026 – 21/07/2026 – 03/08/2026 – 01/09/2026 – 30/10/2026 17/11/2026. Venduto in confezioni da 830 g Aptamil 2 (2x600g)X3 – Latte Di Proseguimento In Polvere . Lotti: 101480173 – 101486762, con il termine minimo di conservazione (TMC) 19.11.2026 – 03.01.2027. Venduto in confezioni da 1200 g (2×600 g)

. Lotti: 101480173 – 101486762, con il termine minimo di conservazione (TMC) 19.11.2026 – 03.01.2027. Venduto in confezioni da 1200 g (2×600 g) Aptamil 2 – 4x750g It – Latte Di Proseguimento In Polvere. Lotti: 111470148 – 111516272, con il termine minimo di conservazione (TMC) 21.07.2026 – 19.11.2026. Venduto in confezioni da 750 g

Lotti: 111470148 – 111516272, con il termine minimo di conservazione (TMC) 21.07.2026 – 19.11.2026. Venduto in confezioni da 750 g Aptamil 2 4x830g It – Latte Di Proseguimento In Polvere . Lotti: 111463178 – 111470641 – 111475576 – 111493945 – 111506640 – 111521789 – 111526893, con il termine minimo di conservazione (TMC) 04/07/2026 – 21/07/2026 – 30/07/2026 – 19/09/2026 – 24/10/2026 – 05/12/2026 – 22/12/2026. Venduto in confezioni da 830 g

. Lotti: 111463178 – 111470641 – 111475576 – 111493945 – 111506640 – 111521789 – 111526893, con il termine minimo di conservazione (TMC) 04/07/2026 – 21/07/2026 – 30/07/2026 – 19/09/2026 – 24/10/2026 – 05/12/2026 – 22/12/2026. Venduto in confezioni da 830 g Aptamil Ar 2 – 6x400g It – Alimento A Fini Medici Speciali . Lotti: 111501520, con il termine minimo di conservazione (TMC) 10/10/2026. Venduto in confezioni da 400 g

. Lotti: 111501520, con il termine minimo di conservazione (TMC) 10/10/2026. Venduto in confezioni da 400 g Aptamil Tab Fo 4x(105×4.8g)It – Latte Di Proseguimento In Polvere Compressa. Lotti: 111461081 – 111467764 – 111467786 – 111467800 – 111467828 – 111472937 – 111502133 – 111502464 – 111502465 – 111508772 – 111511188 – 111511209 – 111511243 – 111519134 – 111519180 – 111523388 – 111526317 – 111526350 – 111526369 – 111539662 – 111540241 – 111540662 – 111553679 – 111556437 – 111556613 – 111556711, con il termine minimo di conservazione (TMC) 21/06/2026- 10/07/2026- 11/07/2026- 12/07/2026- 13/07/2026- 23/07/2026- 13/10/2026- 12/10/2026- 11/10/2026- 02/11/2026- 07/11/2026 – 06/11/2026- 05/11/2026- 11/12/2026- 12/12/2026- 15/12/2026- 16/12/2026- 17/12/2026- 18/12/2026- 22/01/2027- 23/01/2027- 21/01/2027 – 08/03/2027- 11/03/2027- 10/03/2027- 09/03/2027. Venduto in confezioni da 504 g (21×24 g)

Lotti: 111461081 – 111467764 – 111467786 – 111467800 – 111467828 – 111472937 – 111502133 – 111502464 – 111502465 – 111508772 – 111511188 – 111511209 – 111511243 – 111519134 – 111519180 – 111523388 – 111526317 – 111526350 – 111526369 – 111539662 – 111540241 – 111540662 – 111553679 – 111556437 – 111556613 – 111556711, con il termine minimo di conservazione (TMC) 21/06/2026- 10/07/2026- 11/07/2026- 12/07/2026- 13/07/2026- 23/07/2026- 13/10/2026- 12/10/2026- 11/10/2026- 02/11/2026- 07/11/2026 – 06/11/2026- 05/11/2026- 11/12/2026- 12/12/2026- 15/12/2026- 16/12/2026- 17/12/2026- 18/12/2026- 22/01/2027- 23/01/2027- 21/01/2027 – 08/03/2027- 11/03/2027- 10/03/2027- 09/03/2027. Venduto in confezioni da 504 g (21×24 g) Aptamil Tab If 4x(105×4.6g) It – Latte Per Lattanti In Polvere Compressa. Lotti: 111455974 – 111455975 – 111468320 – 111498894 – 111499067 – 111499120 – 111506616 – 111506629 – 111518977 – 111519140 – 111519160 – 111519763 – 111519764 – 111520024 – 111522607 – 111522727 – 111529087, con il termine minimo di conservazione (TMC) 31/05/2026 – 01/06/2026 – 07/07/2026 – 04/10/2026 – 06/10/2026 – 05/10/2026- 27/10/2026 – 26/10/2026 – 26/11/2026 – 27/11/2026 – 28/11/2026 – 30/11/2026- 29/11/2026 – 25/11/2026 – 03/12/2026 – 04/12/2026 – 24/12/2026. Venduto in confezioni da 479 g (21×22,8 g)

Lotti: 111455974 – 111455975 – 111468320 – 111498894 – 111499067 – 111499120 – 111506616 – 111506629 – 111518977 – 111519140 – 111519160 – 111519763 – 111519764 – 111520024 – 111522607 – 111522727 – 111529087, con il termine minimo di conservazione (TMC) 31/05/2026 – 01/06/2026 – 07/07/2026 – 04/10/2026 – 06/10/2026 – 05/10/2026- 27/10/2026 – 26/10/2026 – 26/11/2026 – 27/11/2026 – 28/11/2026 – 30/11/2026- 29/11/2026 – 25/11/2026 – 03/12/2026 – 04/12/2026 – 24/12/2026. Venduto in confezioni da 479 g (21×22,8 g) Aptamil Profutura 1, It 4x800g Latte Per Lattanti In Polvere . Lotti: 111515235, con il termine minimo di conservazione (TMC) 14.05.2027. Venduto in confezioni da 800 g

. Lotti: 111515235, con il termine minimo di conservazione (TMC) 14.05.2027. Venduto in confezioni da 800 g Aptamil Profutura 2, It 4x800g Latte Di Proseguimento In Polvere Compressa. Lotti: 111507694- 111519879- 111529574, con il termine minimo di conservazione (TMC) 11/05/2027- 13/06/2027- 16/07/2027. Venduto in confezioni da 800 g

Mellin

Mellin 1 Latte Per Lattanti In Polvere. Lotti: 101480157- 101486748, con il termine minimo di conservazione (TMC) 20/11/2026- 01/01/2027. Venduto in confezioni da 770 g (2×385 g)

Lotti: 101480157- 101486748, con il termine minimo di conservazione (TMC) 20/11/2026- 01/01/2027. Venduto in confezioni da 770 g (2×385 g) Mellin 1 Latte Per Lattanti In Polvere. Lotti: 101480142 – 101480660, con il termine minimo di conservazione (TMC) 20/11/2026 20/11/2026. Venduto in confezioni da 700 g (2×350 g)

Lotti: 101480142 – 101480660, con il termine minimo di conservazione (TMC) 20/11/2026 20/11/2026. Venduto in confezioni da 700 g (2×350 g) Mellin 1 Latte Per Lattanti In Polvere. Lotti: 101489727, con il termine minimo di conservazione (TMC) 23/01/2027. Venduto in confezioni da 1100 g (2×550 g)

Lotti: 101489727, con il termine minimo di conservazione (TMC) 23/01/2027. Venduto in confezioni da 1100 g (2×550 g) Mellin 1 Latte Per Lattanti In Polvere. Lotti: 101483918, con il termine minimo di conservazione (TMC) 19/11/2026. Venduto in confezioni da 770 g (2×385 g)

I rischi della cereulide

Il richiamo è avvenuto – come nel recente caso di Nestlè – in seguito alle nuove metodologie di analisi per l’identificazione della cereulide all’interno del prodotto, comunicate il 2 febbraio 2026 dalle autorità europee.

Come spiegato dall’EFSA, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare che fa capo all’Ue e ha sede a Parma, la cereulide è prodotta dal batterio Bacillus cereus e può causare:

nausea

vomito

diarrea

L’agenzia ha fissato il limite per i lattanti: 0,014 μg/kg di peso corporeo, raccomandando che i prodotti richiamati non siano somministrati ai neonati e che i consumatori seguano le indicazioni delle autorità nazionali di sicurezza alimentare.