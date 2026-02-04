Richiamo di latte Nestlè in polvere, coinvolto un altro lotto di Nidina Optipro 1 in polvere: in tutto sono 25

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Il richiamo di latte Nestlè è stato esteso anche a un altro lotto di Nidina Optipro 1, in polvere. Nello specifico si tratta di un prodotto idoneo per i neonati che non sono allattati al seno. Il richiamo precauzionale è avvenuto per una potenziale contaminazione microbiologica: in alcune confezioni potrebbero esserci la presenza di cereulide. Nelle settimane scorse erano già stati richiamati 24 lotti di prodotti diversi, sempre a marchio Nestlè.

Il lotto richiamato da Nestlè

Nestlè, attraverso un comunicato stampa, lunedì 2 febbraio ha reso noto di aver richiamato il lotto 53410346AG contenente confezioni multiple (da 6) di Nidina Optipro 1, dal peso di 800 grammi l’una.

La data di scadenza è fissata al 31 dicembre 2027.

Il richiamo è avvenuto – recita la nota dell’azienda – “sulla base della recente evoluzione delle metodologie di analisi per l’identificazione della cereulide all’interno del prodotto ricostituito (liquido), comunicate il 2 febbraio 2026 dalle autorità europee. In linea con il nostro approccio che prevede di non scendere a compromessi sulla sicurezza alimentare, Nestlé in Italia ha disposto il richiamo del lotto”.

E ancora: “Comprendiamo che questo sviluppo possa preoccupare genitori e famiglie e confermiamo di aver disposto le azioni necessarie per supportare i nostri consumatori, rimanendo a completa disposizione. La nostra linea di assistenza ai consumatori è disponibile al numero 800 434 434 attivo tutti i giorni dalle 8 alle 22. L’azienda ribadisce che la sicurezza, la qualità dei prodotti e la salute dei consumatori, ancora di più dei neonati, sono da sempre la massima priorità”.

I rischi della cereulide

Come spiegato dall’EFSA, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare che fa capo all’Ue e ha sede a Parma, la cereulide è prodotta dal batterio Bacillus cereus e può causare:

nausea

vomito

diarrea

L’agenzia ha fissato il limite per i lattanti: 0,014 μg/kg di peso corporeo, raccomandando che i prodotti richiamati non siano somministrati ai neonati e che i consumatori seguano le indicazioni delle autorità nazionali di sicurezza alimentare.

Oltre 20 lotti richiamati

Da parte della Nestlè, dunque, è stato annunciato un nuovo richiamo precauzionale: la multinazionale il 5 gennaio aveva effettuato un richiamo precauzionale e volontario di oltre 20 lotti di latte in polvere e liquido per neonati.

Pochi giorni dopo erano invece stati ritirati altri due lotti di latte pensato per i bambini con allergie alimentari (Alfamino).

Questa decisione è stata definita “volontaria e cautelativa”, in “applicazione del principio di precauzione” e che segue un altro richiamo volontario di due lotti operato nel dicembre 2025 in Italia.

L’elenco completo dei lotti richiamati, diffuso da Nestlè.