Richiamo di latte Nestlè in polvere, coinvolto un altro lotto di Nidina Optipro 1 in polvere: in tutto sono 25
Altro richiamo di latte da parte di Nestlè: questa volta si tratta di un lotto di Nidina Optipro 1, possibile presenza di cereulide
Il richiamo di latte Nestlè è stato esteso anche a un altro lotto di Nidina Optipro 1, in polvere. Nello specifico si tratta di un prodotto idoneo per i neonati che non sono allattati al seno. Il richiamo precauzionale è avvenuto per una potenziale contaminazione microbiologica: in alcune confezioni potrebbero esserci la presenza di cereulide. Nelle settimane scorse erano già stati richiamati 24 lotti di prodotti diversi, sempre a marchio Nestlè.
Il lotto richiamato da Nestlè
Nestlè, attraverso un comunicato stampa, lunedì 2 febbraio ha reso noto di aver richiamato il lotto 53410346AG contenente confezioni multiple (da 6) di Nidina Optipro 1, dal peso di 800 grammi l’una.
La data di scadenza è fissata al 31 dicembre 2027.
Il richiamo è avvenuto – recita la nota dell’azienda – “sulla base della recente evoluzione delle metodologie di analisi per l’identificazione della cereulide all’interno del prodotto ricostituito (liquido), comunicate il 2 febbraio 2026 dalle autorità europee. In linea con il nostro approccio che prevede di non scendere a compromessi sulla sicurezza alimentare, Nestlé in Italia ha disposto il richiamo del lotto”.
E ancora: “Comprendiamo che questo sviluppo possa preoccupare genitori e famiglie e confermiamo di aver disposto le azioni necessarie per supportare i nostri consumatori, rimanendo a completa disposizione. La nostra linea di assistenza ai consumatori è disponibile al numero 800 434 434 attivo tutti i giorni dalle 8 alle 22. L’azienda ribadisce che la sicurezza, la qualità dei prodotti e la salute dei consumatori, ancora di più dei neonati, sono da sempre la massima priorità”.
I rischi della cereulide
Come spiegato dall’EFSA, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare che fa capo all’Ue e ha sede a Parma, la cereulide è prodotta dal batterio Bacillus cereus e può causare:
- nausea
- vomito
- diarrea
L’agenzia ha fissato il limite per i lattanti: 0,014 μg/kg di peso corporeo, raccomandando che i prodotti richiamati non siano somministrati ai neonati e che i consumatori seguano le indicazioni delle autorità nazionali di sicurezza alimentare.
Oltre 20 lotti richiamati
Da parte della Nestlè, dunque, è stato annunciato un nuovo richiamo precauzionale: la multinazionale il 5 gennaio aveva effettuato un richiamo precauzionale e volontario di oltre 20 lotti di latte in polvere e liquido per neonati.
Pochi giorni dopo erano invece stati ritirati altri due lotti di latte pensato per i bambini con allergie alimentari (Alfamino).
Questa decisione è stata definita “volontaria e cautelativa”, in “applicazione del principio di precauzione” e che segue un altro richiamo volontario di due lotti operato nel dicembre 2025 in Italia.
L’elenco completo dei lotti richiamati, diffuso da Nestlè.