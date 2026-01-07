Richiamo di latte Nestlè in polvere e liquido per neonati, ritirati 23 lotti per possibile contaminazione

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La Nestlè ha annunciato un richiamo precauzionale e volontario di 23 lotti di latte in polvere e liquido per neonati. Il motivo di questa decisione è legato a una “potenziale deviazione microbiologica riscontrata in un ingrediente utilizzato nella composizione di questi prodotti”.

L’annuncio di Nestlè sul richiamo di latte in polvere e liquido

L’annuncio è arrivato nella giornata di lunedì 5 gennaio, con un comunicato stampa pubblicato sul sito di Nestlè Italia. Nella nota si legge che l’azienda, in collaborazione con le autorità competenti, ha avviato il richiamo volontario di alcuni lotti di prodotti formulati per l’infanzia commercializzati in Italia.

Nestlè ha tenuto a precisare che la decisione è “volontaria e cautelativa” e “in applicazione del principio di precauzione” e che segue un altro richiamo volontario di due lotti operato nel dicembre 2025 in Italia.

Nestlè

Uno dei prodotti interessati dal richiamo.

Il motivo del richiamo è una “potenziale deviazione microbiologica riscontrata in un ingrediente utilizzato nella composizione di questi prodotti”.

“A oggi”, è evidenziato nel comunicato stampa, “non ci sono conferme di disturbi associati al consumo dei prodotti interessati dal richiamo”. Ciò nonostante, l’azienda ha sottolineato l’importanza di “non consumare il prodotto“.

Le scuse di Nestlè

Nel comunicato stampa, Nestlè si è scusata per la preoccupazione che il richiamo dei prodotti può rappresentare, sottolineando di aver “intrapreso le misure cautelative necessarie” e di essere “a completa disposizione in caso di necessità”.

La linea di assistenza ai consumatori è disponibile al numero 800 434 434, attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 22.

I lotti di latte ritirati da Nestlè

I prodotti interessati dal richiamo sono:

NAN SUPREMEPRO 3 (800g) – polvere Codice: DELWHP114

Lotto: 51240742F1 – Scadenza: 31/05/2027

NAN SUPREMEPRO 2 (300ml) – liquido Codice: DELWHLP125

Lotto: 53090742F1 – Scadenza: 30/11/2026

NAN SUPREMEPRO 3 (300ml) – liquido Codice: DELWHLP108

Lotto: 53070742F1 – Scadenza: 30/11/2026

NAN SUPREMEPRO 1 (400g) – polvere Codice: DENWHPB288

Lotto: 51460742C2 – Scadenza: 31/05/2027

NAN PRE (70ml) – liquido Codice: DEDWHLP026

Lotto: 52840742D1- Scadenza: 31/10/2026

Lotto: 51440742D1- Scadenza: 31/10/2026

PRENAN POST (200ml) – liquido Codice: DEDWHLP018-1

Lotto: 52890742D1 – Scadenza: 31/10/2026

NAN EXPERT PRO SL (400g) – polvere Codice: NLNWB333

Lotto: 51150346AD – Scadenza: 30/04/2027

Lotto: 53040346AC – Scadenza: 31/10/2027

NIDINA 1 (6x500ml) – liquido Codice: ESNWLP209-1 MP3

Lotto: 53010295E – Scadenza: 31/10/ 2026

Lotto: 53070295E – Scadenza: 30/11/2026

Lotto: 53370295E – Scadenza: 31/12/2026

Lotto: 53380295E – Scadenza: 31/12/2026

NIDINA 1 (500ml) – liquido Codice: ESNWLP209-1

Lotto: 53000295E – Scadenza: 31/10/2026

Lotto: 53070295E – Scadenza: 30/11/2026

Lotto: 53220295E – Scadenza: 30/11/2026

Lotto: 53230295E – Scadenza: 30/11/2026

NIDINA OPTIPRO 1 (2x600g) – polvere Codice: NLNWPB261 6

Lotto: 52620346BA- Scadenza: 31/03/2027

Lotto: 52610346BB – Scadenza: 31/03/2027

NIDINA 1 (4x500ml) – liquido Codice: ESNWLP209-1 MP 3

Lotto: 53070295E – Scadenza: 30/11/2026

NIDINA OPTIPRO 1 (800g) – polvere Codice: NLNWPB261

Lotto: 51190346AE – Scadenza: 30/04/2027

Lotto: 51200346AK – Scadenza: 30/04/2027

Lotto: 51230346AD – Scadenza: 31/05/2027.