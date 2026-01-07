Richiamo di latte Nestlè in polvere e liquido per neonati, ritirati 23 lotti per possibile contaminazione
Nestlè ha annunciato il richiamo precauzionale di 23 lotti di latte in polvere e liquido per neonati per una potenziale deviazione microbiologica
La Nestlè ha annunciato un richiamo precauzionale e volontario di 23 lotti di latte in polvere e liquido per neonati. Il motivo di questa decisione è legato a una “potenziale deviazione microbiologica riscontrata in un ingrediente utilizzato nella composizione di questi prodotti”.
- L'annuncio di Nestlè sul richiamo di latte in polvere e liquido
- Le scuse di Nestlè
- I lotti di latte ritirati da Nestlè
L’annuncio di Nestlè sul richiamo di latte in polvere e liquido
L’annuncio è arrivato nella giornata di lunedì 5 gennaio, con un comunicato stampa pubblicato sul sito di Nestlè Italia. Nella nota si legge che l’azienda, in collaborazione con le autorità competenti, ha avviato il richiamo volontario di alcuni lotti di prodotti formulati per l’infanzia commercializzati in Italia.
Nestlè ha tenuto a precisare che la decisione è “volontaria e cautelativa” e “in applicazione del principio di precauzione” e che segue un altro richiamo volontario di due lotti operato nel dicembre 2025 in Italia.
Uno dei prodotti interessati dal richiamo.
Il motivo del richiamo è una “potenziale deviazione microbiologica riscontrata in un ingrediente utilizzato nella composizione di questi prodotti”.
“A oggi”, è evidenziato nel comunicato stampa, “non ci sono conferme di disturbi associati al consumo dei prodotti interessati dal richiamo”. Ciò nonostante, l’azienda ha sottolineato l’importanza di “non consumare il prodotto“.
Le scuse di Nestlè
Nel comunicato stampa, Nestlè si è scusata per la preoccupazione che il richiamo dei prodotti può rappresentare, sottolineando di aver “intrapreso le misure cautelative necessarie” e di essere “a completa disposizione in caso di necessità”.
La linea di assistenza ai consumatori è disponibile al numero 800 434 434, attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 22.
I lotti di latte ritirati da Nestlè
I prodotti interessati dal richiamo sono:
- NAN SUPREMEPRO 3 (800g) – polvere Codice: DELWHP114
Lotto: 51240742F1 – Scadenza: 31/05/2027
- NAN SUPREMEPRO 2 (300ml) – liquido Codice: DELWHLP125
Lotto: 53090742F1 – Scadenza: 30/11/2026
- NAN SUPREMEPRO 3 (300ml) – liquido Codice: DELWHLP108
Lotto: 53070742F1 – Scadenza: 30/11/2026
- NAN SUPREMEPRO 1 (400g) – polvere Codice: DENWHPB288
Lotto: 51460742C2 – Scadenza: 31/05/2027
- NAN PRE (70ml) – liquido Codice: DEDWHLP026
Lotto: 52840742D1- Scadenza: 31/10/2026
Lotto: 51440742D1- Scadenza: 31/10/2026
- PRENAN POST (200ml) – liquido Codice: DEDWHLP018-1
Lotto: 52890742D1 – Scadenza: 31/10/2026
- NAN EXPERT PRO SL (400g) – polvere Codice: NLNWB333
Lotto: 51150346AD – Scadenza: 30/04/2027
Lotto: 53040346AC – Scadenza: 31/10/2027
- NIDINA 1 (6x500ml) – liquido Codice: ESNWLP209-1 MP3
Lotto: 53010295E – Scadenza: 31/10/ 2026
Lotto: 53070295E – Scadenza: 30/11/2026
Lotto: 53370295E – Scadenza: 31/12/2026
Lotto: 53380295E – Scadenza: 31/12/2026
- NIDINA 1 (500ml) – liquido Codice: ESNWLP209-1
Lotto: 53000295E – Scadenza: 31/10/2026
Lotto: 53070295E – Scadenza: 30/11/2026
Lotto: 53220295E – Scadenza: 30/11/2026
Lotto: 53230295E – Scadenza: 30/11/2026
- NIDINA OPTIPRO 1 (2x600g) – polvere Codice: NLNWPB261 6
Lotto: 52620346BA- Scadenza: 31/03/2027
Lotto: 52610346BB – Scadenza: 31/03/2027
- NIDINA 1 (4x500ml) – liquido Codice: ESNWLP209-1 MP 3
Lotto: 53070295E – Scadenza: 30/11/2026
- NIDINA OPTIPRO 1 (800g) – polvere Codice: NLNWPB261
Lotto: 51190346AE – Scadenza: 30/04/2027
Lotto: 51200346AK – Scadenza: 30/04/2027
Lotto: 51230346AD – Scadenza: 31/05/2027.