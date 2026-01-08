Richiamo di latte Nestlè in polvere, ritirati altri due lotti di Alfamino: è il prodotto per neonati allergici

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Esteso il richiamo di latte Nestlè in polvere per neonati allergici. Nello specifico si tratta del latte formula per neonati allergici al latte vaccino e/o con allergie alimentari multiple Alfamino. Il richiamo precauzionale è avvenuto per rischio microbiologico. I lotti ritirati sono due e sono stati prodotti in Svizzera.

Altro richiamo di latte Nestlè in polvere

Da parte della Nestlè, dunque, è stato annunciato un nuovo richiamo precauzionale a poche ore da un simile annuncio.

La multinazionale, infatti, il 5 gennaio aveva effettuato un richiamo precauzionale e volontario di 23 lotti dilatte in polvere e liquido per neonati.

Nestlè

Questa decisione è stata definita “volontaria e cautelativa”, in “applicazione del principio di precauzione” e che segue un altro richiamo volontario di due lotti operato nel dicembre 2025 in Italia.

Ritirati altri due lotti di Alfamino

Ora il richiamo è stato esteso anche al latte formula per neonati allergici al latte vaccino e/o con allergie alimentari multiple Alfamino.

Il richiamo è avvenuto per rischio microbiologico, a causa della possibile presenza di cereulide, come scritto in un comunicato di Nestlé Deutschland.

I numeri del lotto di produzione sono 53503356 (che vede indicato come termine minimo di conservazione il 30/04/2027) e 52973356, che ha la medesima data come termine minimo di conservazione.

Richiamato il prodotto per neonati allergici

Alfamino è un prodotto indicato in casi di allergia alle proteine del latte vaccino (APLV) grave e contiene due oligosaccaridi presenti anche nel latte umano (HMO) in quantità paragonabili.

Il prodotto sottoposto a questo richiamo viene venduto in barattoli da 400 grammi. Chi fosse eventualmente in possesso del prodotto richiamato può restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Il latte formula richiamato è stato prodotto dalla Nestlé Suisse SA, nello stabilimento di Konolfinger, in Svizzera. “Avvertiamo i consumatori in possesso dei lotti 53503356 e 52973356 di non consumarli”, si legge nel comunicato del ritiro.