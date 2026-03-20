Richiamo di lupini cotti e salati per valori non ammessi di alcaloidi chinolizidinici, i lotti interessati

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Richiamo di confezioni di lupini cotti e salati dai supermercati. Diversi lotti di lupini sono stati richiamati a scopo precauzionale dal produttore per rischio chimico, a causa di valori non ammessi di alcaloidi chinolizidinici nella frutta. Il richiamo riguarda una serie di lotti di confezioni di lupini da 80, 200 e 250 grammi, 1 e 5 kg.

Richiamo di lupini cotti e salati

Il richiamo dei lupini dai supermercati è stato fatto dall’azienda produttrice, la Milani Remigio e C. con sede a Occhiobello, in provincia di Rovigo.

Ed è partita dalla segnalazione dei fornitori della materia prima, per valori non ammessi di alcaloidi chinolizidinici nei lupini.

Ministero Salute

Quali sono i lotti interessati

Il richiamo riguarda lupini cotti e salati venduti in confezioni di varie dimensioni, a marchio Milani.

Di seguito l’elenco dei lotti interessati dal richiamo:

buste sottovuoto da 80 grammi: lotto numero H5125, con data di scadenza 5 maggio 2026;

buste da 200 grammi: lotti C5216, E5195, F5086, F5188, I5251, J5142, K5258;

buste da 250 grammi: lotti A5182, A5196, A5210, I5209, D5217, D5244, F5245, F5252, I5252, C5259, F5079, G5083, F5097, G5097, D5119, A5126, C5126, I5139, C5146, A5161, A5169, C5171, G50;

secchielli di lupini in salamoia da 1 chilogrammo: lotti F6019, C6036, J5245;

secchielli da 5 chilogrammi: lotti B5259, E5286, E6019, E6033.

Qualora si sia acquistata una confezione di lupini dei lotti richiamati si raccomanda di non consumare il prodotto e di riportarlo al punto vendita presso cui è stato acquistato.

Cosa sono gli alcaloidi chinolizidinici

Gli alcaloidi, come spiega la Fondazione Italiana per la Ricerca in Agricoltura Biologica e Biodinamica (FIRAB), sono composti organici azotati presenti in diverse piante, come la caffeina nel caffè e la nicotina nel tabacco.

Permettono alle piante di difendersi dai predatori e sono spesso tossici, oltre una certa soglia, per gli animali e per l’uomo.

Gli alcaloidi chinolizidinici sono presenti nei semi dei lupini e possono essere tossici se non rimossi: per questo non possono essere mangiati crudi o appena raccolti.

Possono provocare nausea, vertigini, disturbi neurologici e, a dosi elevate, anche problemi respiratori e cardiaci.