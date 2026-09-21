Richiamo di mais per popcorn di vari marchi per rischio alcaloidi tropanici, i lotti interessati

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Alcuni lotti di mais per popcorn a marchio Fior di Loto e Probios sono stati richiamati per rischio di contaminazione di alcaloidi del tropano. A segnalarlo è il Ministero della Salute che avverte, qualora i consumatori avessero acquistato questi prodotti nei lotti indicati, a non consumarli e restituirli al punto vendita. I lotti interessati sono 60183 e L60183.

Richiamo del mais per popcorn

Sono stati richiamati due lotti di mais per popcorn bio a marchio Fior di Loto e Probios a causa, come si legge sull’avviso di richiamo, della presenza di alcaloidi tropanici in concentrazioni superiori ai limiti di legge.

I prodotti sono venduti in confezioni da 400 grammi.

Salute.gov

I lotti interessati e le informazioni sui prodotti

Le segnalazioni sono arrivate nei giorni del 17 e 18 settembre.

Il mais per popcorn richiamato è prodotto da BMS per Healtion Srl Società Benefit. Lo stabilimento di produzione si trova in via Sandro Pertini 103, a Spoleto, in provincia di Perugia. Due i lotti interessati: 60183 e L60183

A scopo precauzionale, le avvertenze sono quelle di non consumare il mais per popcorn di questo lotto e di restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Cosa sono gli alcaloidi del tropano

Come spiegato dal portale Thesis dell’Università degli Studi di Padova gli alcaloidi tropanici, detti anche alcaloidi del tropano, sono metaboliti (composti naturali prodotti dal metabolismo degli esseri viventi) prodotti dalle piante appartenenti alla famiglia delle Solanaceae, delle Erythroxylaceae e delle Convolvulaceae che possono essere presenti nelle coltivazioni di cereali.

Questi metaboliti possono risultare tossici per l’essere umano e portare a intossicazioni che comportano secchezza delle mucose, arrossamento della pelle, dilatazione delle pupille, vertigini, disturbi della vista, palpitazioni e disorientamento.

Se il consumatore ha consumato tali prodotti a rischio, per questo ritirati, o ha sviluppato tali sintomi, è fondamentale che consulti immediatamente un medico.