Richiamo di minestrone Selex da supermercati per rischio alcaloidi del tropano oltre il limite in un lotto
Un lotto di minestrone Selex è stato richiamato dai supermercati per la presunta presenza di alcaloidi tropanici oltre i limiti di legge: quali sono i rischi per la salute
Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo di un lotto del Minestrone 14 Verdure Surgelate a marchio Selex dai supermercati per la possibile presenza di alcaloidi del tropano oltre i limiti previsti dalla legge. Nel caso in cui si siano acquistate le confezioni interessate, il prodotto non va assolutamente consumato per evitare un’intossicazione alimentare.
- Qual è il lotto a rischio alcaloidi tropanici
- Cosa fare se si è acquistato il minestrone richiamato
- Gli effetti e i rischi in caso di consumo
Qual è il lotto a rischio alcaloidi tropanici
Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo di un lotto, considerati a rischio chimico, il 15 gennaio 2026.
Il nome del produttore è Agrifood Abruzzo S.r.l, lo stabilimento ha sede a Celano, in provincia dell’Aquila.
Le confezioni, tutte da 450 grammi, hanno la data di scadenza fissata al dicembre 2027.
Il numero del lotto richiamato è L25265.
Cosa fare se si è acquistato il minestrone richiamato
Se avete acquistato uno dei prodotti del lotto in questione, la raccomandazione delle autorità sanitarie è di non consumarne il contenuto.
Anzi, va riportato al punto vendita per richiederne la sostituzione o il rimborso.
Gli effetti e i rischi in caso di consumo
Come spiegato dal Ministero della Salute, gli alcaloidi tropanici sono composti naturali prodotti dal metabolismo secondario delle piante appartenenti alla famiglia delle Solanaceae, delle Erythroxylaceae e delle Convolvulaceae.
Nella famiglia delle Solanacee si contano oltre 100 generi e più di 2 mila specie di piante, comprese:
- piante importanti per l’alimentazione umana (patate, melanzane, pomodori, peperoni, e peperoncini);
- piante da cui si ricavano droghe farmaceutiche (come la belladonna);
- piante velenose (come la datura).
In un articolo pubblicato sul sito dell’Università degli Studi di Padova è riportato che gli alcaloidi del tropano sono metaboliti (molecole prodotte dal metabolismo degli esseri viventi) prodotti dalle piante angiosperme (tra cui il grano).
Possono risultare tossici per l’essere umano.
Gli effetti più tipici delle intossicazioni da alcaloidi tropanici includono:
- midriasi e visione offuscata;
- tachicardia;
- cute e mucose asciutte/secche;
- cute calda e arrossata;
- ritenzione urinaria;
- assenza di peristalsi intestinale;
- agitazione/delirium/allucinazioni;
- convulsioni;
- neurodepressione.