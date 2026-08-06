Richiamo di mortadella Pignone per rischio Listeria, il lotto a rischio e cosa fare in caso di acquisto

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Il Ministero della Salute ha richiamato un lotto della Mortadella Nostrale del Salumificio Pignone, attivo a La Spezia, per presenza di Listeria monocytogenes. Il prodotto, in confezioni da 300 grammi, non va consumato e va riportato al punto vendita. Il batterio può causare listeriosi, pericolosa per donne incinte, anziani e immunodepressi.

Mortadella Pignone, il lotto oggetto di richiamo

Il provvedimento del Ministero della Salute, datato 4 agosto e pubblicato il giorno successivo, è scattato dopo che i controlli hanno rilevato una “non conformità microbiologica per presenza di Listeria monocytogenes” nel salume.

Il lotto oggetto di richiamo alimentare, che riguarda la Mortadella Nostrale prodotta dal Salumificio Pignone di Viaggi Alessandra, porta il numero 3105 e interessa le confezioni da circa 300 grammi.

Ministero della Salute

Le specifiche del prodotto

Il salume viene lavorato nello stabilimento di via Levanto 397, nel comune di Pignone, in provincia di La Spezia, riconoscibile dal bollo CE IT9-1733/L.

Sull’etichetta del richiamo non compaiono né la data di scadenza né il termine minimo di conservazione: chi possiede il prodotto è quindi invitato a verificare esclusivamente il numero di lotto stampato sulla confezione.

Cosa fare in caso di acquisto

L’indicazione fornita ai cittadini è netta: “non consumare il prodotto”. Chi ha acquistato la mortadella interessata dal richiamo può riportarla al punto vendita dove l’ha comprata, per ottenere il rimborso o la sostituzione.

La Listeria monocytogenes è un batterio molto diffuso in natura. Si trova comunemente nel terreno e nell’acqua, ed è capace di sopravvivere e moltiplicarsi anche alle basse temperature del frigorifero. Questa caratteristica lo rende particolarmente insidioso nei salumi e negli alimenti pronti al consumo che non subiscono ulteriori cotture.

L’infezione che provoca, la listeriosi, si manifesta di solito con febbre, dolori muscolari e disturbi gastrointestinali, ma nei soggetti più fragili (donne in gravidanza, anziani, neonati e persone immunodepresse) può evolvere in forme più gravi, arrivando a colpire il sistema nervoso centrale.

Chi ha consumato il prodotto richiamato e accusa questi sintomi dovrebbe rivolgersi al proprio medico, segnalando l’eventuale assunzione della mortadella richiamata.

I richiami alimentari delle ultime settimane

Pochi giorni prima erano stati ritirati cinque tipi di ramen surgelati a marchio Shinzui Ramen, prodotti in uno stabilimento di Peschiera Borromeo privo delle autorizzazioni previste dalla legge.

A fine luglio, inoltre, il dicastero aveva disposto il richiamo di 60 lotti di caciocavallo fresco e due di caciotta dell’Azienda Agricola Renzini Sila per presenza di Escherichia coli, oltre a un lotto di fichi secchi biologici Noberasco per valori di ocratossina A oltre i limiti consentiti.

Sempre a fine luglio è finito sotto osservazione il riso Carnaroli, con due lotti a marchio Tenca Colombo & C. e Riso Vignola, ritirati per residui di insetticidi superiori ai limiti di legge.