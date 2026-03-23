Richiamo di mousse con salmone Land dai supermercati Eurospin per possibile presenza di botulino

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Una mousse con salmone Land è stata oggetto di richiamo dai supermercati Eurospin a causa della possibile presenza di botulino. Lo ha reso noto il ministero della Salute, con un comunicato. L’avvertenza è di non consumare il prodotto e di riportarlo al punto vendita in cui è stato acquistato.

L’avviso di richiamo della mousse con salmone dai supermercati

La nota del ministero della Salute con oggetto il richiamo della mousse con salmone Land porta la data di giovedì 19 marzo.

La confezione è quella da 135 grammi con scadenza 20.05.2026. Il nome del produttore è Exquisa, con sede dello stabilimento in Germania.

Ministero della Salute

Il motivo specifico del richiamo è la “possibile presenza di clostridi produttori di tossine botuliniche“.

L’avvertenza per i consumatori è quella di non consumare il prodotto e di riportarlo nel punto vendita in cui è stato acquistato.

Il caso di sospetto botulino ad Ascoli Piceno, poi scongiurato

L’avviso del ministero della Salute sul richiamo della mousse con salmone Land aveva fatto scattare l’allarme ad Ascoli Piceno, dove un’intera famiglia, tra cui due bambini, era stata ricoverata proprio per sospetta intossicazione da botulino.

Tutti si sarebbero sentiti male dopo aver consumato un prodotto a base di salmone acquistato in un supermercato della zona. I successivi esami hanno però escluso l’intossicazione da botulino come causa dei malori accusati dalla famiglia, che è stata poi dimessa dall’ospedale Mazzoni.

Botulino e botulismo alimentare: i sintomi

Come spiega l’Istituto Superiore di Sanità, il botulismo è una malattia neuro-paralitica provocata dalle tossine dei clostridi produttori di tossine botuliniche. Questi microrganismi ubiquitari si possono ritrovare, principalmente sotto forma di spora, in diversi ambienti come il suolo, i sedimenti marini e lacuali, il pulviscolo atmosferico e gli alimenti.

Il botulismo alimentare, nello specifico, può colpire a tutte le età e non è trasmissibile da persona a persona. In genere i sintomi si manifestano da poche ore a oltre una settimana dopo il consumo dell’alimento contaminato (6 ore 15 giorni), ma nei casi italiani la sintomatologia compare mediamente nell’arco di 24-72 ore dopo il consumo dell’alimento contaminato.

I sintomi possono variare da forme lievi che si auto-risolvono a forme molto severe che possono avere anche esito fatale. I più comuni sono:

annebbiamento e sdoppiamento della vista (diplopia)

dilatazione delle pupille (midriasi bilaterale)

difficoltà a mantenere aperte le palpebre (ptosi)

difficoltà nell’articolazione della parola (disartria)

difficoltà di deglutizione

secchezza della bocca e delle fauci (xerostomia)

stipsi.

In molti casi compare la ritenzione urinaria. Nelle forme più gravi si verifica un’insufficienza respiratoria che può avere esito fatale.