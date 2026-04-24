Richiamo di mozzarella Amù per un errore sulla data di scadenza, il lotto segnalato
Richiamo dai supermercati per la mozzarella Amù per un errore di etichettatura della data di scadenza: il lotto interessato
Mozzarella Amù richiamata dai supermercati. Il Ministero della Salute ha reso noto il richiamo di un un lotto di mozzarelle da latte del Mugello per un errore sulla data di scadenza indicato nelle confezioni. Nel caso in cui sia stato acquistato il prodotto, questo va consumato entro la data di scadenza corretta, oppure riconsegnato al punto vendita dove è stato comprato.
- Richiamo di mozzarella Amù per errore sulla scadenza
- Qual è il lotto richiamato
- La data di scadenza corretta
- Cosa fare in caso di acquisto del prodotto
Richiamo di mozzarella Amù per errore sulla scadenza
Il Ministero della Salute ha pubblicato in data 22 aprile un avviso di richiamo per un lotto di mozzarella da latto del Mugello a marchio “Amù – Amore bio”, in confezioni da 125 grammi.
Il richiamo è stato disposto per un errore di etichettatura sulle confezioni, relativo alla data di scadenza della mozzarella.
Qual è il lotto richiamato
Il lotto interessato dal richiamo è il numero 098 (marchio di identificazione del produttore IT0968UE).
Prodotto dal Caseificio Artlatte srl di Porcari (Lucca), nello stabilimento di via Giacomo Puccini 1816.
La data di scadenza corretta
Sulle confezioni di mozzarella del lotto richiamato è stampigliata una data di scadenza errata: 30-05-2026.
La data di scadenza corretta è invece 30-04-2026.
Cosa fare in caso di acquisto del prodotto
I consumatori che hanno acquistato mozzarelle del lotto richiamato sono invitati a consumare il prodotto entro la data di scadenza corretta, il 30 aprile 2026.
In alternativa, in via cautelativa possono restituire il prodotto al punto vendita dove è stato acquistato, per sostituirlo oppure ottenere il rimborso.